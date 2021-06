Koronavírus-járvány

Az angol felnőttek több mint 80 százalékának szervezetében lehet jelen a koronavírus elleni antitest

Egyértelmű az összefüggés a pozitív eredményt mutató antitestszűrések és a koronavírus elleni vakcinával beoltottak számának emelkedése között. 2021.06.09 13:57 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A brit statisztikai hivatal (ONS) szerdán ismertetett legújabb becslése szerint az angliai felnőtt népesség több mint 80 százalékának szervezetében lehet jelen a koronavírus ellen termelődő antitest.



Átfogó tanulmányában az ONS közölte: reprezentatív számítási módszertana arra vall, hogy az Egyesült Királyság messze legnépesebb nemzetén, az 56 milliós Anglián belül a május 17-ével kezdődött egy hétben a felnőttek 80,3 százalékának szervezetében mutatták volna ki a SARS-CoV-2 koronavírus ellen fertőződés vagy oltás hatására termelődő antitestek jelenlétét vérvizsgálattal végzett teljes körű szűrés esetén.



A statisztikai hivatal becslése szerint Walesben 82,7 százalék, Skóciában 72,6 százalék, Észak-Írországban 79,9 százalék azoknak a felnőtteknek az aránya, akiknek szervezetében jelen lehet az új típusú koronavírus ellen képződő antitest.



Az év elején elvégzett hasonló statisztikai vizsgálat azt valószínűsítette, hogy akkoriban a felnőtt lakosság hozzávetőleg tíz százalékának szervezetében lehetett volna szűrővizsgálatokkal a koronavírus elleni antitestek jelenlétét kimutatni.



A statisztikai hivatal hangsúlyozza: egyértelmű az összefüggés az Egyesült Királyság mind a négy országában a pozitív eredményt mutató antitestszűrések és a koronavírus elleni vakcinával beoltottak számának emelkedése között.



A brit egészségügyi minisztérium legfrissebb adatai szerint a felnőtt lakosság 77 százaléka már megkapta a koronavírus elleni oltás első dózisát, 53,6 százaléknak a második adagot is beadták.



Az ONS felhívja ugyanakkor a figyelmet arra, hogy az antitestek jelenlétének kimutatása önmagában nem teljesen pontos mérőszáma az oltások nyújtotta immunitás mértékének.



Az angliai közegészségügyi szolgálat (Public Health England, PHE) legfrissebb vizsgálati eredményei szerint azonban a nagy-britanniai oltási kampányban legnagyobb mennyiségben használt két oltóanyag, az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca gyógyszergyár, illetve a Pfizer és a BioNTech vállalatok közös fejlesztésű vakcinája egyaránt nagyon hatékony még a koronavírus Delta variánsa által okozott betegség kialakulásának megakadályozásában is.



A PHE minap közzétett vizsgálati jelentése megállapítja, hogy a két vakcinaféle majdnem olyan magas hatékonysággal akadályozza meg a B.1.617.2 megjelöléssel is nyilvántartott, először Indiában azonosított Delta változat okozta Covid-19 betegség szimptomatikus kifejlődését, mint a Délkelet-Angliában korábban feltűnt kenti variáns esetében.



A kenti - az Egészségügyi Világszervezet (WHO) új azonosítási módszertanában Alfa nevű - vírusváltozat Nagy-Britanniában egy időre dominánssá vált, de a PHE adatai szerint az új nagy-britanniai koronavírus-fertőződések többségét most már az Alfánál 40 százalékkal fertőzőképesebb Delta variáns okozza.

A Delta vírusváltozat ugyanakkor néhány gócpontban, elsősorban Északnyugat-Angliában terjed, és ezekben az országrészekben a brit kormány rendkívüli mértékben felgyorsította az oltási és a szűrési kampány ütemét.



Az egyik legfertőzöttebb gócban, a manchesteri körzethez tartozó Bolton városában az utóbbi napok adatai alapján már csökken a naponta kimutatott új fertőződések száma.