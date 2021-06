Koronavírus-járvány

Olaszországban a tartományok nyitnak, az átoltottság lassan emelkedik

Olaszországban újabb régiókban törölték el a koronavírus-járvány miatti korlátozásokat hétfőtől. A lakosság átoltottsága 24 százalékos az egészségügyi tárca adatai szerint.



Fehér zónába került át Abruzzo, Umbria, Liguria és Veneto tartomány. Egy héttel ezelőtt már ugyanilyen besorolást kapott Friuli-Venezia Giulia, Molise és Szardínia. A húsz tartományból hét van fehér besorolásban. Jelenleg minden ötödik olasz már fehér zónában él.



A fehér színű járványfokozat azt jelenti, hogy az érintett térségekben minden korlátozást eltöröltek, egyedül a maszk viselete és a biztonsági távolság betartása maradt érvényben. A fehér zónákban megszűnt az esti kijárási tilalom is, és megnyitottak a zártterű uszodák. A zárt térben rendezett csoportos ünneplés, legyen szó házibuliról vagy esküvői ebédről továbbra sem engedélyezett.



Június 14-től további régiók csatlakozhatnak a fehér övezethez, és a tervek szerint június 21-től az egész országban feloldhatják a járványintézkedéseket. Június 21-től akarják országosan megszüntetni a kijárási tilalmat is.



Utóbbi jelenleg éjféltől reggel öt óráig érvényes a még nem fehér zónának számító tartományokban.



Az olaszországi vendéglátás szabadtéren korlátozások nélkül működik, az éttermek és bárok belső terében viszont egy asztalnál csak hatan foglalhatnak helyet. A diszkók és zártterű szórakozóhelyek újranyitásáról a kormány keddre ígért döntést.



Számítások szerint a korlátozások országos oldása június második felétől löketet adhat az idegenforgalomnak. Hiába indult újra az idegenforgalmi szezon május közepétől, a fenntartott korlátozások miatt a külföldi turisták lassan térnek vissza.



A La Repubblica napilap beszámolója szerint ünnepnek számít, hogy a firenzei múzeumok előtt ismét sorok állnak, igaz többnyire olaszokkal. Velencében újraindult a vaporetto-komphajók járvány előtti menetrendje, de a főváros, Róma egén még alig látni repülőt.



A felmérések szerint az olaszok egyötöde foglalta le már a nyaralását, majdnem kizárólag belföldön.



Hétfői adatok azt mutatják, hogy valamivel több mint 38 millió olasz kapott már védőoltást. A második dózisban is részesültek száma azonban lassan emelkedik, most érte el a 13 milliót, ami azt jelenti, hogy a lakosság 24 százaléka van átoltva. A régiók a fiatalok oltásával igyekeznek gyorsítani a vakcinázást: a Lazio tartománybeli Rieti városában vasárnap megkezdődött a 12 és 16 év közöttiek oltása. A több mint ötmilliós tartományban tízezer tinédzser oltását tervezik a következő hetekben, miközben még zajlik az ötven és hatvan év közötti korosztály első oltása.