Koronavírus-járvány

Bécsben hatalmas tumultus alakult ki az egyik legnagyobb oltópontnál

Bécsben hatalmas tumultus alakult ki a főváros legnagyobb, az Austria Centerben kialakított oltópontjánál vasárnap.



Az oltópontnál hosszú sorokban álltak az emberek, ami a hatóságok szerint egyrészt az országba érkezett újabb vakcinamennyiséggel, másrészt az emberek megnövekedett oltási hajlandóságával magyarázható. Feltételezések szerint az is hozzájárult az oltási kedv növekedéséhez, hogy mind az éttermeket, mind a kulturális és sportrendezvényeket csak a beoltottak, a betegségen átesettek, illetve a negatív koronavírus teszttel rendelkezők látogathatják.



Ausztriában közelít a négymillióhoz azoknak a száma, akik már legalább az első adag vakcinát megkapták, ez az oltható lakosság 49 százaléka. A teljes immunitással, vagyis két oltással rendelkezők száma 1 millió 800 ezer, ez lakosságarányosan 23 százaléknak felel meg.



Sebastian Kurz kancellár szombaton kapta meg az első oltását, és ahogy azt előzetesen jelezte, az AstraZeneca vakcinájával oltatta be magát. "A védőoltás jelenti a legjobb védelmet a vírus ellen, és minél többen felveszik, annál előbb győzhetjük le a járványt. Ez a normális élethez való visszatérés kulcsa" - mondta a kancellár.



A járványügyi mutatók is pozitív tendenciát mutatnak. Az elmúlt 24 órában 362 embernél igazolták újonnan a vírusfertőzést, a járvány kezdete óta 646 800 pozitív esetet regisztráltak. A kórházban ápoltak száma jelenleg 420, az intenzív kezelésre szorulók 140-en vannak. A fertőzés okozta betegség (Covid-19) szövődményeibe az elmúlt napon 3-an haltak bele, a járvány halálos áldozatainak száma ezzel 10 639-re emelkedett. A betegségből felgyógyultak száma 630 942.