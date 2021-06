Koronavírus-járvány

Izraelben vasárnaptól megkezdték a 12-15 éves korosztály koronavírus elleni oltását - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet vasárnap.



Csekély érdeklődés övezi a lap szerint a tizenévesek oltását, vagyis csak néhány ezren kértek időpontot a négy betegbiztosító egyikében, hogy beoltsák őket a a Pfizer és a BioNTech közösen kifejlesztett vakcinájával.



Előzőleg hosszú tanácskozások után az izraeli egészségügyi minisztérium úgy döntött, hogy kifejezetten csakis a valamely kockázati csoporthoz tartozókat szólítják fel oltásra, vagyis a krónikus betegségekben, légzőszervi megbetegedésekben, cukorbetegségben, túlsúlyos és rákos betegségekben szenvedő serdülőkre vonatkozik a felhívás, és nem tesznek közzé átfogó ajánlást a 15-12 éves gyermekek oltására, hanem teljesen a szülőkre és a gyermekekre bízzák a kérdés eldöntését.



"Általános az érzés, hogy már nincsenek koronavírus okozta megbetegedések, ezért nem feltétlenül szükséges az oltás" - magyarázta egy gyermekorvos a lapnak a ma már 12 éves kortól Izraelben mindenki számára elérhető vakcinázásról.



A Klalit nevű egészségbiztosító pénztárnál csak 3000-ren kértek időpontot az érintett korosztály náluk kezelt mintegy 320 000 biztosítottjából, ami kevesebb mint egy százalékot jelent, bár vannak a kamaszok között, akik védettek, mert korábban megfertőződtek és felépültek.



A Meuhedet nevű biztosítónál a 80 000 biztosított közül mintegy 1400-an jelentkeztek be oltásra, a Leumitban 60 000-ből közel 400-an, a Makkabi pedig egyelőre nem küldött adatokat az újságnak.



Az oltás vállalásában jelentős szerepet játszanak a külföldi utazások, mivel az oltottság több országban követelmény vagy leegyszerűsíti a belépést. A nyári iskolaszünet és a nyaralások miatt várhatóan majd növekszik az oltakozási kedv a tizenéveseknél is.



Vasárnap az egészségügyi minisztérium vezető tisztviselői megbeszélést folytattak arról, hogy megszüntessék-e a maszkok zárt térben történő kötelező viselését, de nem hoztak döntést. A közeljövőben további vita várható arról, hogy egy hét múlva levehetik-e zárt helyeken is a maszkokat az izraeliek.



A 9,3 millió lelket számláló Izraelben a december végén kezdődött oltási kampányban eddig 5 455 759 embert, az ország lakosságának 58.67 százalékát legalább egyszer beoltottak a Pfizer és a BioNTech közösen kifejlesztett vakcinájával.



A szombati ünnepnapon elvégzett 7575 teszt során mindössze 4 vírushordozót azonosítottak. Jelenleg 230 aktív fertőzöttet tart nyilván az egészségügyi minisztérium. A pandémia megjelenése óta 839 566 koronavírus-fertőzöttet azonosítottak, a betegségben tavaly február óta 6418-en haltak meg Izraelben.