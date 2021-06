Koronavírus-járvány

Új mutáns: 40%-kal fertőzőbb a Delta variáns

Az új típusú koronavírus először Indiában azonosított, Delta néven nyilvántartott változata az eddigi variánsoknál hozzávetőleg 40 százalékkal könnyebben terjed, de megjelenését nem követte a kórházi kezelést igénylő súlyos megbetegedések számának emelkedése - mondta vasárnap a brit egészségügyi miniszter.



Matt Hancock a BBC televízió politikai magazinműsorában elmondta: a brit kormány készenléti helyzetekben működő tudományos tanácsadó testületének (SAGE) legmegalapozottabb becslése utal arra, hogy a Delta variáns 40 százalékkal fertőzőképesebb lehet a korábbi vírusváltozatoknál.



Hancock hangsúlyozta ugyanakkor: a fertőződések száma kis mértékben emelkedett ugyan, de a jó hír az, hogy a kórházi kezelésre szoruló súlyos betegek száma nem növekszik, az ennek a számnak a változásait követő görbe "jórészt lapos".



Hozzátette: az esetek nagy többségében olyanok kerülnek kórházba a koronavírus-fertőzés okozta Covid-19 betegséggel, akik még nem kapták meg a koronavírus elleni vakcina egyetlen dózisát sem.



A miniszter szerint a tudományos adatok arra vallanak, hogy az oltás mindkét dózis beadása után hatékony a Delta változattal szemben is.



Ezt alátámasztják az angliai közegészségügyi szolgálat (Public Health England, PHE) legfrissebb vizsgálati eredményei is, amelyek szerint a nagy-britanniai oltási kampányban legnagyobb mennyiségben használt két oltóanyag, az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca gyógyszergyár, illetve a Pfizer és a BioNTech közös fejlesztésű vakcinája egyaránt nagyon hatékony a koronavírus Delta variánsa által okozott betegség kialakulásának megakadályozásában.

A PHE minap közzétett vizsgálati jelentése megállapítja, hogy a két vakcinaféle majdnem olyan magas hatékonysággal akadályozza meg a B.1.617.2 megjelöléssel is nyilvántartott változat okozta Covid-19 betegség szimptomatikus kifejlődését, mint a Délkelet-Angliában korábban feltűnt kenti variáns esetében.



A kenti vírusváltozat Nagy-Britanniában egy időre dominánssá vált, de a PHE adatai szerint az új koronavírus-fertőződések többségét most már a Delta variáns okozza.



Arra a kérdésre, hogy a Delta koronavírus-változat terjedése miatt el kell-e halasztani a járvány megfékezésére elrendelt korlátozások június 21-re előirányzott teljes feloldását, Matt Hancock a vasárnapi BBC-műsorban úgy fogalmazott, hogy a kormány "abszolút nyitott" a halasztásra, ha ez válik szükségessé.



Az egészségügyi miniszter hangsúlyozta, hogy a brit kormány által a korlátozások feloldására kidolgozott menetrendben a június 21-i dátum az utolsó, még érvényben lévő korlátozó intézkedések eltörlésének lehetséges legkorábbi időpontjaként szerepel.



Hancock kijelentette: a kormány egy héttel korábban, június 14-én jelenti be döntését arról, hogy fel lehet-e oldani június 21-én az összes jogi korlátozást Nagy-Britanniában.