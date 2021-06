Hatalmas robbanások egy szerbiai lőszergyárban - videó

Robbanás történt a közép-szerbiai Cacak lőszergyárában péntek hajnalban, a helyszíni jelentések szerint senki nem sérült meg.



A szerbiai közszolgálati televízió (RTS) beszámolója szerint az első robbanás éjjel fél kettő körül történt a Sloboda (Szabadság) gyár raktárában. Az éjszakai műszakban dolgozókat azonnal kimenekítették, és a környéken élőket is biztonságos helyen szállásolták el.



Az RTS tudósítása szerint a robbanásokat még a reggeli órákban is hallani lehetett, az oltást pedig még mindig nem tudták megkezdeni, mert a tűzoltók szerint nem adottak a feltételek a biztonságos oltás megkezdéséhez.



Aleksandar Vulin védelmi miniszter tájékoztatása szerint a helyzet lassan stabilizálódik, a tűzoltók várhatóan csak az utolsó robbanás után 24 órával tudnak belépni a lőszergyárba.



A legutóbb 2010-ben történt hasonló robbanás a lőszergyárban, akkor sem sérült meg senki, ám megsemmisült a lőszergyártó részleg mintegy kétezer négyzetméteres üzeme. 2003-ban egy robbanás során a gyár három dolgozója vesztette életét.

