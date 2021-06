Videón az élőhelyüktől 500 kilométerre kalandozó vadelefántok

A kínai közösségi médiában a múlt héten bukkantak fel olyan felvételek, amelyeken a 15 ázsiai elefánt lakott területen sétál keresztül. Azóta az egész ország feszült figyelemmel követi nyomon az ormányosok vonulását. A hatóságok 360 embert és 9 drónt bevetve figyelik az állatokat - olvasható a The Guardian című brit napilap online kiadásában.



Helyi idő szerint kedd este a csorda már mindössze 3 kilométerre volt a tartomány fővárosától, a hétmillió lakosú Kunmingtól, ezért az elsődleges céllá az vált, hogy távol tartsák őket a várostól.



A kínai vadvédelmi hatóságok egyelőre nem tudják, hogy az elefántok miért hagyták el tavaly természetes élőhelyüket. Egy 16 egyedből álló csapat 2020 márciusában indult útnak és novemberben érkezett meg Pu'er városába, ahol az egyik nőstény egy borjúnak adott életet. A csorda öt hónap múlva, április közepén kelt ismét útra, majd egy héttel később két elefánt kivált, a többi állat pedig tovább haladt észak felé.



Útjuk során az állatok hatalmas károkat okoztak, egész kukoricatáblákat ettek fel, istállókat zúztak össze és víztartályokat ürítettek ki. Halálesetről azonban eddig nem érkezett jelentés. A CCTV kínai állami televízió becslései szerint az okozott kár legkevesebb 6,8 millió jüanra (300 millió forintra) rúg.



A szakemberek szerint a nagyszabású fejlesztések miatt az elefántok élőhelyei zsugorodnak, a hagyományos pufferzónák fokozatosan eltűnnek, aminek nyomán az emberek és elefántok közötti összetalálkozások egyre gyakoribbá válnak.



A Jünnanban élő vad elefántok számát 300-ra becsülik. Az állatok természetes élőhelye azonban a 45 évvel ezelőtti több mint kétezer négyzetkilométerről mostanra kevesebb mint 500 négyzetkilométerre csökkent.

🇨🇳🐘 Measures taken to keep migrating #elephants away from residential zones in #Yunnan.

🇨🇳🐘 #云南 #野象"旅行团"近日一路北迁,有关部门采取措施全力防范象群迁徙带来的公共安全隐患,确保人象安全。

by 吴歌 via CGTN pic.twitter.com/DDfH26nY2b