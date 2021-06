Koronavírus-járvány

Romániában jóváhagyták a 12-15 éves gyermekek oltását

Romániában megkezdődött szerdán a 12 évet betöltött kiskorúak koronavírus elleni oltása a Pfizer által gyártott vakcinával, miután a hazai egészségügyi hatóságok az Európai Gyógyszerügynökség pénteken kiadott ajánlására alapozva jóváhagyták az eddigi 16 éves korhatár további csökkentését.



Valeriu Gheorghita katonaorvos, az oltási kampány koordinátora szerint Románia az Európai Unióban elsőként kezdte meg a 12-15 évesek beoltását.



A kiskorúak csak egy szülő vagy a törvényes gyám jelenlétében és beleegyezésével kaphatják meg a vakcinát. Az internetes előjegyzési portálon szerdától lehetővé vált az időpontfoglalás a 12 évet betöltött kiskorúak számára is, de a szülők előzetes regisztráció nélkül is elvihetik gyermeküket valamely oltóközpontba.



Bukarest 4. kerületének parkjában, az úgynevezett Gyermekvárosban szerdán megnyílt az ország első, kifejezetten gyermekeknek szánt oltóközpontja is.



A Bors-Ártánd átkelő után szerdán további határállomásokon nyílt ideiglenes oltópont a külföldről - adott esetben kifejezetten az oltás miatt - Romániába érkező utasok számára. Mind a Csanádpalota-Nagylak II autópálya-határátkelőn, mind a bukaresti Henri Coanda nemzetközi repülőtéren a Johnson&Johnson oltóanyagát használják, amelyből nem szükséges második dózist is beadatni a fertőzés elleni védettség megszerzéséhez.



Romániában egyébként az utóbbi két-három hétben felére csökkent az amúgy sem túl magas oltási hajlandóság: most már a napi 20 ezret sem éri el a vakcinára jelentkezők száma. A csaknem húszmilliós Romániában eddig 4 millió 338 ezer ember, a felnőtt lakosság 26,9 százaléka kapott legalább egy adag vakcinát.



Az egészségügyi szakemberek szerint az oltás iránti érdeklődés visszaesése a fertőzések számának látványos csökkenésével is összefügg. A szerdai jelentés szerint az utóbbi 24 órában már csak 164 új koronavírus-fertőzést diagnosztizáltak, ami kevesebb mint fele az utóbbi két hét átlagának, és a járvány első hulláma utáni, tavaly júniusi mélypontnak felel meg.



Az elhalálozások kéthetes mozgóátlaga szerdán - tavaly október óta először - 50 alá csökkent. Jelenleg valamivel több mint kétezer fertőzött szorul kórházi kezelésre, az intenzív terápián ápolt súlyos esetek száma pedig szerdán - tavaly július óta először - 400 alá csökkent.