Húsz éve keresett orvvadászt tartóztattak le 70 bengáli tigris megöléséért

2021.06.02 10:53 MTI

Húsz éve keresett, 70 bengáli tigris megölésével gyanúsított orvvadászt tartóztatott le a bangladesi rendőrség.



A rendőrfőnök közlése szerint Habib Talukder, becenevén Tiger Habib az erdő mellett élt, és mindig elmenekült, amikor a hatóságok megjelentek a területen, hogy rajtaüssenek. Egy fülesnek köszönhetően azonban most sikerült elfogni.



Talukder vadászterülete az India és Banglades területén húzódó hatalmas Sundarbans mangroveerdő volt, amely a világ legnagyobb bengálitigris-populációjának ad otthont - írja a The Guardian online kiadása.



A nagymacskák szőrméjét, csontjait és húsát a feketepiac kereskedői vásárolták fel tőle és adták el többek között Kínába. Talukder eredetileg az erdő vadméheitől gyűjtött be mézet, majd idővel a ragadozók orvvadászává vált.



A bengáli tigrisek különlegesek a nagymacskák között, mivel képesek a mangroveerdők enyhén sós vizében is élni és vadászni, remek úszók. A bangladesi erdészeti minisztérium szerint a bengáli tigrisek populációja a 2004-es 440-ről 2015-ben rekordalacsony szintre, 106 egyedre csökkent.



Az itt élő példányok száma 2019-re 114-re emelkedett az orvvadászat és a bűnbandák visszaszorításának köszönhetően.