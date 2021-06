Koronavírus-járvány

Izraelben keddtől megszüntetik a korlátozásuk túlnyomó részét

Izraelben keddtől megszüntetik a koronavírus- járvány miatt bevezetett korlátozásuk túlnyomó részét a folyamatosan javuló járványügyi adatok nyomán - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet kedden.



Június 1-től - egy év és három hónap után - néhány kivételtől eltekintve nem korlátozzák a mindennapi életet az országban, mert a koronavírus-járvány csökkenésének stabil és folyamatos mutatói már nem követelik meg a helyi gyakorlat szerint "zöld" és "lila" szabályozásoknak nevezett megszorításokat.



Bárki bárhová beléphet függetlenül attól, hogy beoltották-e, és nem szabályozzák az egyazon helyiségben tartózkodók számát sem. Zárt helyen azonban még mindig kötelező a maszkviselés, amelynek eltörlése a következő hetekben várható.



A családok a be nem oltott gyermekekkel együtt is leülhetnek a vendéglőkben mindenütt, nemcsak a kerthelyiségekben, valamint tesztelés nélkül megszállhatnak a szállodákban.



Ismét teljes kapacitással működhetnek a rendezvénytermek, ugyanúgy megtarthatják az esküvőket és a családi rendezvényeket, mint a koronavírus-járvány előtt tették.



A természetvédelmi területek és parkok egy részénél viszont érvényben marad az előzetes regisztráció. Ennek hiányában csakis akkor lehet belépni, ha még nem érték el a maximális látogatói számot, de ennek célja már a zsúfoltság elkerülése.



Teljes gőzzel működnek a kulturális és szórakoztató intézmények, a színházak, a mozik, ahol a nézőknek egyelőre még maszkban kell ülniük. Fellélegezhetnek a fodrászok és a szépségipar dolgozói, mert a szalonok is visszatérhetnek a járvány előtti munkamenethez.



A legfontosabb kivétel a tel-avivi Ben Gurion repülőtér marad, ahol továbbra is jelentős korlátozások érvényesek: csakis tesztelés után lehet kiutazni az országból, és a megérkezőket is tesztelik, hogy kiszűrjék a külföldi megbetegedéseket, vagy az esetleges újabb koronavírus-változatokat.



A 9,3 millió lelket számláló Izraelben a december végén kezdődött oltási kampányban eddig 5 450 969 embert, az ország lakosságának 58.62 százalékát legalább egyszer beoltottak a Pfizer és a BioNTech közösen kifejlesztett vakcinájával. Hétfőn 22 360 teszt során mindössze 15 vírushordozót azonosítottak. Jelenleg 340 aktív fertőzöttet tart nyilván az egészségügyi minisztérium. A pandémia megjelenése óta 839 483 koronavírus-fertőzöttet azonosítottak, a betegségben tavaly február óta 6412-en haltak meg Izraelben.