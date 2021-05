Erőszak

Hajtóvadászat Franciaországban egy volt katona ellen

Hajtóvadászat indult vasárnap egy volt katona ellen a dél-nyugat franciaországi Dordogne megyében, ahol egy volt katona rendőrökre lőtt, akiket családon belüli erőszak miatt riasztottak.



Az alig 1700 lakosú Lardin-Saint-Lazare településen vasárnap délután a csendőrség elit alakulatának több mint háromszáz tagja és két helikopter kereste a felfegyverezett katonát - tájékoztatott a helyi csendőrség.



A gyanúsított harminc év körüli, elvált, három gyerek apja, 2011 és 2016 között szolgált a francia hadseregben.



Francine Bourra, a település polgármestere az AFP hírügynökségnek elmondta: a férfinál több fegyver is van, sportos, gyorsan mozog, nagyon makacs ember. A település körüli 4-5 kilométeres erdős körzetben van olyan hely, ahova nehéz bejutni.



A gyanúsított korábban börtönben ült családon belüli erőszak miatt, szabadulása óta elektromos nyomkövetőt visel.



A rendőrség tájékoztatása szerint a férfi éjfélkor jelent meg volt élettársa lakhelyén, ahol bántalmazta a nő jelenlegi párját. Ez utóbbinak sikerült elmenekülnie, de a volt katona üldözőbe vette, majd a település utcáján azt kiabálta, hogy meg akarja a csendőröket ölni, akiket időközben riasztottak a helyiek. A gyanúsított rájuk is lőtt, és két hatósági járművet súlyosan megrongált.



Rendőrségi források szerint a gyanúsított volt élettársa és a gyerekei jól vannak, a csendőrség biztonságos helyre kimenekítette őket.



Frédéric Périssat, Dordogne megye prefektusa vasárnap délelőtt a France Bleu Dordogne helyi rádióban arra kérte a helyi lakosságot, hogy zárkózzon be és ne hagyja el otthonát, amíg nem fogják el a szökésben lévő gyanúsítottat.



Néhány hónappal ezelőtt a közép-franciaországi Puy-de-Dome megyében hasonló eset történt. 2020. december 23-ra virradó éjjel egy volt katona három csendőrt megölt és egy negyediket súlyosan megsebesített fegyverével. A hatóságokat a férfi volt élettársa riasztotta, miután a párja bántalmazta, és emiatt kimenekült a háza tetejére. A fegyveres férfi végül felgyújtotta a házat, majd elmenekült a helyszínről a gépkocsijával, amelyben másfél kilométerrel arrébb holtan találtak rá, kezében fegyverrel.