Koronavírus-járvány

Horvátországban a 12-15 évesek is igényelhetik az oltást

Horvátországban szombattól a 12-15 évesek is igényelhetik a koronavírus elleni oltást, amire eddig csak 16 éves kortól volt lehetőség - közölte Tatjana Nemeth Blazic, a horvát közegészségügyi intézet (HZZJ) munkatársa az N1 horvát hírcsatornának adott interjújában szombaton.



A fiatalokat a Pfizer-BioNTech vakcinájával oltják be - mondta a szakember.



Krunoslav Capak, a HZZJ igazgatója a sajtónak nyilatkozva elmondta: a kiskorúak nem tartoznak az elsőbbséget élvezők csoportjába, kivéve, ha valamilyen krónikus betegségben szenvednek.



"Az aktív népesség oltása élvez prioritást, majd csak ezután következnek a gyerekek" - húzta alá.



Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) pénteken a 12-15 éves kiskorúak számára is ajánlotta a Pfizer-BioNTech-féle koronavírus elleni vakcinát.



Horvátországban az elmúlt napon 338 új fertőzöttet azonosítottak, ezzel a járvány kezdete óta az új típusú koronavírusban megfertőződöttek száma elérte a 355 955-öt. Az elmúlt 24 órában a Covid-19 szövődményeinek következtében tízen haltak meg, amivel a járvány halálos áldozatainak száma 8002-re emelkedett. Kórházban jelenleg 819 beteget ápolnak, közülük 88-an vannak lélegeztetőgépen.



A valamivel több mint négymilliós országban eddig 1 254 659-en kaptak védőoltást, közülük 467 771-nek már a második adag vakcinát is beadták. Ez az oltásra jogosult népesség 37, illetve 14 százaléka.



A szomszédos Szlovéniában szombatra 355 új fertőzöttet regisztráltak az országban, s ezzel a járvány kezdete óta azonosított fertőzöttek száma meghaladta a 253 ezret. Az elmúlt napon két beteg halt meg, így a járvány halálos áldozatainak száma 4690-re emelkedett. A koronavírusos betegek közül 233-an vannak kórházban, 75-en közülük intenzív osztályon.



A valamivel több mint kétmilliós országban védőoltást eddig 657 235-en kaptak, közülük 395 592-en már a második adagon is túl vannak. Ez az oltásra jogosult népesség 38, illetve 22,9 százaléka.