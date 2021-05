Koronavírus-járvány

Brüsszelben oltás- és korlátozásellenes tüntetéseket tartottak

A Le Soir című napilap online kiadása arról számolt be, hogy szombat délután csaknem ezren tüntettek az Európai Bizottság főépülete előtt. A demonstráció a belga főváros mellett fekvő parkerdőben kezdődött, a résztvevők nem viseltek maszkot és az egészségügyi előírásokat is figyelmen kívül hagyták. A rendőrség szögesdróttal zárta le a bizottság épülete előtti Schuman teret. A tömeg négy óra elteltével feloszlott, rendzavarás nem történt.



Hét óra környékén egy másik csoport Brüsszel egyik legnagyobb parkjában, a Parc Cinquantenaire-ben gyülekezett, ahol kisebb összecsapások is voltak a hatóságokkal.



A beszámoló szerint a tüntetésen nagy számban vettek részt holland állampolgárok is, többen közülük katonai egyenruhát viseltek. A protestálók egy része szolidaritását fejezte ki a szökésben lévő, szélsőjobboldali elveket valló katonával, Jürgen Coningssal. A különleges katonai kiképzést kapott férfi május 17. óta menekül a belga hatóságok elől. Conings aznap veszélyes fegyvereket tulajdonított el egy laktanya fegyverraktárából, előzőleg pedig megfenyegette az ország legismertebb virológusát, a belga járványvédekezést vezető Marc van Ranstot.



A belga kormány két hete kezdte enyhíteni az elmúlt hét hónapban bevezetett járványügyi korlátozáskat, mivel a oltások üteme felgyorsult, továbbá a kórházi felvételek és az új fertőzöttek száma fokozatosan csökken. Az arcmaszk viselése továbbra is kötelező bel- és kültéren egyaránt. Az éttermek és bárok teraszai megnyíltak, de csak korlátozott számban fogadhatnak vendégeket.