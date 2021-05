Koronavírus-járvány

Horvátországban életbe léptek az enyhítések

Életbe léptek az enyhítések Horvátországban, az új intézkedések azonban megosztották a vendéglátósokat - írta a Jutarnji List című horvát napilap pénteken.



Azon vendéglátóhelyek számára, amelyek ételt szolgálnak fel, és rendelkeznek a minimális műszaki feltételekkel, engedélyezik a beltéri helyiségek használatát. A kávézók és más egységek, amelyek csakis italt szolgálnak fel, továbbra is csupán teraszokon és kerthelyiségekben fogadhatják a vendégeket. Ez megosztotta a vendéglátósokat. Azok, akik teljes kapacitással dolgozhatnak, üdvözölték a válságstáb döntését, bár jelezték, szerintük kicsit elkéstek vele. A bárok és kávézók azonban "szegregációval" vádolták a testületet és elégedetlenségüknek adtak hangot.



Davor Bozinovic belügyminiszter, a válságstáb vezetője ígéretet tett arra, hogy június közepén, amikor lejárnak a jelenlegi intézkedések, felülbírálják döntésüket, és várhatóan engedélyezik mindenki számára a beltéri kiszolgálást.



Horvátországban a korábbi 25 fő helyett száz főig lehet nyilvános rendezvényeket és összejöveteleket tartani, zárt térben engedélyezik a sportolást, valamint a korábbi 22 óra helyett 23 óráig lehetnek nyitva az üzletek és a szolgáltatók.



A határátlépésen is könnyítenek, de csak a kiskorúak számára. A gyerekeknek - akik szüleikkel utaznak - tizenkét éves korig nincs szükségük tesztre, ez a korhatár korábban hét év volt.



Nyílt térben lehetőség lesz szakkiállítások és vásárok megrendezésére, de kötelező lesz a maszk viselése.



Az elmúlt napon 321 új fertőzöttet azonosítottak, ezzel a járvány kezdete óta az új típusú koronavírusban megfertőződöttek száma elérte a 355 617-et. Az elmúlt 24 órában a Covid-19 szövődményeinek következtében 11-en haltak meg, amivel a járvány halálos áldozatainak száma 7992-re emelkedett. Kórházban jelenleg 904 beteget ápolnak, közülük 95-en vannak lélegeztetőgépen.



A valamivel több mint négymilliós országban eddig 1 240 309-en kaptak védőoltást, közülük 446 276-nak már a második adag vakcinát is beadták.



A szomszédos Szlovéniában péntekre 288 új fertőzöttet regisztráltak az országban, s ezzel a járvány kezdete óta azonosított fertőzöttek száma meghaladta a 252 ezret. Az elmúlt napon négy beteg halt meg, így a járvány halálos áldozatainak száma 4690-re emelkedett. A koronavírusos betegek közül 252-en vannak kórházban, 78-an közülük intenzív osztályon.



A valamivel több mint kétmilliós országban védőoltást eddig 652 495-en kaptak, közülük 381 385-en már a második adagon is túl vannak. Ez az oltásra jogosult népesség 37,8 illetve 22,1 százaléka.