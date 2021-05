Koronavírus-járvány

WHO: Afrikának sürgősen szüksége van 20 millió adag AstraZeneca oltásra

Sürgősen szükség van 200 millió adag vakcinára, hogy be tudják oltani a földrész lakosságának 10 százalékát 2021 szeptembere előtt. 2021.05.28 10:41 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Afrikának sürgősen szüksége van legalább 20 millió adag AstraZeneca védőoltásra a következő hat hétben, hogy a megfelelő időközben be tudják oltani az első adag vakcinát már felvetteket - közölte csütörtökön az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Dakarban.



"Afrikának most van szüksége az oltásokra. Bármilyen szünet az oltási kampányban emberéletek és a remény elvesztését jelenti" - közölte Matshidiso Moeti, a WHO afrikai szervezetének főigazgatója virtuális sajtóértekezletén.



"Egyelőre túl korai megmondani, hogy Afrika a harmadik hullám szorításában van-e. Azt azonban tudjuk, hogy a fertőzöttek száma növekvőben van, és ketyeg az óra azokban az országokban, akiknek fel kell gyorsítani a szállításokat, hogy teljes egészében meg tudják védeni a lakosság legsérülékenyebb rétegeit - tette hozzá Moeti.



Az AstraZeneca vakcina legalább 12 hétig 70 százalékos védelmet nyújt, s bár az egyetlen adag beadása után hat hónappal is találtak antitesteket a páciensek testében, a 12 hetes intervallummal beadott két oltás után 81 százalékos a védettség.



Az ENSZ egészségügyi szakosított szervezete közölte, hogy sürgősen szükség van 200 millió adag vakcinára, hogy be tudják oltani a földrész lakosságának 10 százalékát 2021 szeptembere előtt.



Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója arra héten szólította fel ENSZ tagállamait, hogy támogassák az oltási kampányt.



A WHO adatai szerint eddig 28 millió különböző Covid-19 elleni védőoltást adtak be Afrikában.



Franciaország volt az első ország, amely a nemzeti készletéből több mint 31 ezer oltást ajánlott fel Mauritániának, és további több mint félmillió adag adományozására tett ígéretet a következő hetekben több afrikai ország számára.



Az Európai Unió és a tagállamai, valamint az Egyesült Államok 100, illetve 80 millió adag védőoltás megosztására tettek ígéretet.



A súlyos indiai egészségügyi válság miatt akadoznak az Indiai Szérum Intézet (SII) gyógyszergyár szállítmányai, amelyekből Afrika a WHO vezette, a vakcinák méltányos elosztását segíteni hivatott Covax program keretében részesül.



Afrikában a járvány kezdete óta közel 4,8 millió fertőzöttet regisztráltak és több mint 129 ezren haltak bele igazoltan a SARS-CoV-2 nevű vírus okozta Covid-19-betegségbe az Afrikai Unió egészségügyi szervezetének, az Afrikai Betegségellenőrző és Megelőző Központ adatai szerint.



A WHO adatai szerint világszerte eddig mintegy 1,5 milliárd adag vakcinát adtak be.