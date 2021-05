Koronavírus-járvány

A francia parlament elfogadta a vészhelyzet fokozatos feloldását szabályozó törvénytervezetet

A baloldali pártok az alkotmánytanácshoz fordulnak, mert szerintük "a törvény túl sok hatalmat biztosít a kormánynak, túlságosan homályos és pontatlan módon". 2021.05.28 07:04 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A francia parlament elfogadta csütörtökön azt a törvénytervezetet, amely előírja a június 2-án véget érő egészségügyi rendkívüli állapot kivezetését, valamint a védettségi igazolás használatától szóló javaslatot, amely az ezer főnél nagyobb rendezvényeken június 9-től lesz érvényben.



A kormánypárti többségű nemzetgyűlés keddi szavazása után az ellenzéki jobboldali többségű szenátus is jóváhagyta csütörtök este a szöveget, de a baloldali pártok ellene szavaztak, és jelezték, hogy az alkotmánytanácshoz fordulnak, mert szerintük "a törvény túl sok hatalmat biztosít a kormánynak, túlságosan homályos és pontatlan módon".



A koronavírus-járvány miatt kihirdetett vészhelyzet meghosszabbítását nem kérte a kormány a parlamenttől, hanem egy olyan szöveget terjesztett be, amely alapján szeptember 30-ig még lehetőség marad az emberek mozgásának, valamint az üzletek, az éttermek vagy a kulturális intézmények nyitva tartásának korlátozására, amennyiben a járványhelyzet azt megköveteli.



A négyhónapos időszakban a miniszterelnök rendeletileg hozhat korlátozó intézkedéseket "a közegészségügy érdekében, és kizárólag a SARS-CoV-2 koronavírus okozta járvány (Covid-19) terjedésének megakadályozására".



A szövegben az is szerepel, hogy a kormányfő szeptember végéig egy vagy több, területileg körülhatárolt körzetben, maximum egyhónapos időtartamra kihirdethet rendkívüli állapotot, de ez a lakosság kevesebb mint 10 százalékára vonatkozhat csak. A miniszterelnök kötelező tesztelést, illetve igazolások bemutatását is elrendelheti az országhatárokon.



A javaslat szerint az átmeneti időszakban a korlátozásokat "szigorúan az egészségügyi kockázatok mértékének megfelelően lehet csak elrendelni", és "haladéktalanul véget kell vetni nekik, amikor már nem szükségesek".



A parlament finomított a kormány javaslatán. A kijárási tilalom a vészhelyzet végét követően csak egy hónapig, azaz júniusban maradhat érvényben. Amennyiben a kormány mégis meg kívánná hosszabbítani, ismételten ki kell hirdetnie a rendkívüli állapotot, maximum 30 napra, majd a parlamenttől is felhatalmazást kell kérnie.



A parlament elfogadta a koronavírus ellen beoltottaknak járó védettségi igazolás használatát előíró javaslatot is. A dokumentum június 9-től az ezer főnél nagyobb rendezvényeken lesz kötelező, de csak a nyár folyamán. A szenátorok kérésére a törvény előírja, hogy a védettségi igazolás csak azokon a helyeken használható, ahol az egészségbiztonsági intézkedéseket nem lehet szavatolni, illetve csak az erre kijelölt emberek ellenőrizhetik a dokumentumot. A törvény bünteti azokat, akik olyan esetben is kérik az igazolást, amely nem szerepel a törvényben.

A külügyminisztérium közben jelezte, hogy az indiai variánstól tartva a Nagy-Britanniából beutazók számára hétfőtől ismét elrendeli a hétnapos karantén-kötelezettséget, de annak betartását nem fogják a hatóságok ellenőrizni. A Nagy-Britannia felől érkező brit vagy nem uniós állampolgárok pedig kizárólag halaszthatatlan indokkal léphetnek be az országba. Tekintettel arra, hogy a járvány már enyhe Nagy-Britanniában, a rendszeres ellenőrzési intézkedést nem alkalmazzák a hatóságok - tette hozzá a külügyminisztérium.



A 48 óránál nem régebbi negatív PCR-teszt vagy gyorsteszt bemutatása a Franciaországba beutazóknak továbbra is érvényben marad.



Az egészségügyi tárca csütörtök esti adatai szerint az országban folytatódott a járvány enyhülése és a mutatók javulása.



A kórházban ápoltak száma 18 ezer alá csökkent, de még mindig 3200 súlyos beteget kezelnek az intenzív osztályokon. A pozitív tesztek aránya már alig 2,5 százalék, a fertőzési ráta 0,8, de még mindig 10 ezer fölött van a napi esetszám.



A koronavírus-elleni oltásra hétfőtől bármely nagykorú jelentkezhet. Eddig 24,5 millióan kapták meg az első vakcinadózist, ami a teljes lakosság 37, a felnőttek 47 százaléka, míg 10,3 millióan már mindkét adagot felvették.