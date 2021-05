Koronavírus-járvány

Bevonják az oltási kampányba a 12-16 éves korosztályt Németországban

A 12-16 éves korosztályt is bevonják az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) okozta betegségtől (Covid-19) védő oltás beadásának kampányába Németországban - jelentették be csütörtökön Berlinben.



Angela Merkel kancellár a tartományi kormányfőkkel folytatott megbeszélése után elmondta, hogy a leginkább veszélyeztetett csoportok elsőbbségét előíró oltási rendszer visszavonásának napjától, június 7-től, 12 éves kortól bárki foglalhat magának oltási időpontot.



A kancellár kiemelte: "nagy siker", hogy az utóbbi hetekben jelentősen felgyorsult az oltási kampány. Ez nagyban hozzájárult az egészségügyi ellátórendszerre nehezedő teher csökkenéséhez.



A szövetségi kormány és a 16 tartományi kormány továbbra is elérhetőnek tartja a kampány célját, miszerint a nyár végéig mindenkinek biztosítják az oltás lehetőségét - jelentette ki Angela Merkel.



A szövetségi kormány vezetői és az úgynevezett miniszterelnöki konferencia (MPK) - a járványügyi védekezésért felelős tartományi kormányfők egyeztető testülete - utáni tájékoztatón Michael Müller berlini kormányzó polgármester, az MPK soros elnöke aláhúzta, hogy "a siker kulcsa az emberek szolidaritása" volt. A járvány elején még úgy tűnt, hogy néhány hétre, legfeljebb néhány hónapra kell bevezetni korlátozásokat, és "egyáltalán nem magától értetődő", hogy a szigorú szabályokat már több mint egy éve betartja a lakosság.



Markus Söder bajor miniszterelnök, az MPK soros alelnöke hozzátette, hogy továbbra is "jól kell gazdálkodni" az oltóanyagokkal, mert egyelőre nem jut mindenkinek, de így is "napról-napra jobban" halad a kampány.



A szövetségi kormány legutóbbi, szerdai adatai ismét országszerte több mint egymillió adag oltást adtak be 24 óra alatt a tartományi oltóközpontokban és a háziorvosi praxisokban.



A szerdai 1 135 659 adaggal 47 358 842-re emelkedett a 153 napja tartó kampányban beadott oltások száma. Legalább egy adagot a lakosság 41,5 százaléka - 34 539 579 ember - kapott. Teljes oltással a lakosság 15,7 százaléka - 13 053 626 ember - rendelkezik.



A járványügyi mutatók többsége május eleje óta folyamatosan javul. A Robert Koch országos közegészségügyi intézet (RKI) csütörtöki adatai szerint az utóbbi 24 órában 6313 fertőződést szűrtek ki tesztekkel. Ez nagyjából a fele az egy héttel korábbi 12 298 igazolt fertőzésnek. Az új esetekkel együtt 3 662 490 ember szervezetében mutatták ki a vírust.



A legfontosabb járványügyi mutatóként számon tartott hétnapi fertőzésgyakoriság - a megelőző hét napon regisztrált fertőződések százezer lakosra vetített száma - 41-re süllyedt az egy héttel korábbi 68-ról.



Ugyanakkor a Covid-19-cel összefüggésben egy nap alatt regisztrált halálesetek száma 269-re emelkedett az egy héttel korábbi 237-ről. Az új halálesetekkel 87 995-re emelkedett a járvány halálos áldozatainak száma Németországban.