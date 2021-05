Terrorizmus

Barcelonai gázolás - Elítélték a négy évvel ezelőtti terrormerénylet három vádlottját

Bűnösnek találta, és 8-tól 53 évig terjedő szabadságvesztésre ítélte a spanyol központi büntetőbíróság csütörtökön a 2017-ben Katalóniában elkövetett gázolásos terrormerényletek három vádlottját. 2021.05.27 23:30 MTI

Az ítélet szerint a vádlottak nem vettek részt közvetlenül a 16 halálos áldozatot követelő és több mint 150 embert megsebesítő dzsihadista támadások elkövetésében Barcelonában és Cambrilsban, de közreműködtek előkészítésükben.



A többi közt terrorista szervezethez tartozás, robbanószerek készítése, tárolása, birtoklása miatt 53 év börtönt kapott Mohamed Húli Smelá és 46 évet Drissz Ukabir, a bíróság mindkettejük esetében növelte a vádhatóság által kért büntetést.



Mohamed Húli Smelá feltűnt azon, a bírósági tárgyalás során bizonyítékként bemutatott videófelvételen, amelyen terroristák robbanóeszközöket készítenek és fenyegető megjegyzéseket tesznek. A bombagyár helyszínéül szolgáló alcanári lakás véletlenül felrobbant, a balesetnek Húli Smelá volt az egyetlen túlélője.



A férfi a tavaly novembertől idén februárig tartó perben nem tett vallomást a bíróságon, de korábban a hatóságoknak elismerte közreműködését a támadások előkészítésében, és megbánást tanúsított.



Drissz Ukabir volt az, aki kibérelte a furgont, amellyel elkövették a tömeges gázolást Barcelona belvárosában. A férfi a per során állította: nem tudott a tervezett akcióról, és fiatalkorú testvére kérésére bérelte a járművet egy költözéshez.



A harmadik vádlottra, Szajíd Ben Iazzára 8 év börtönt szabtak ki a bírák terrorszervezettel való együttműködés bűncselekménye miatt. Az ő irataival vásároltak robbanószerek készítésére alkalmas eszközöket a terroristák, akiknek egy furgont is kölcsönadott. A férfi a per során ártatlannak vallotta magát.



A terrorista sejt jóval nagyobb pusztításra készült annál, mint amekkorát végül elért. Robbanószerekkel megpakolt furgonnal akarták megtámadni a barcelonai Sagrada Familia bazilikát és a párizsi Eiffel-tornyot, támadást terveztek az FC Barcelona futballcsapat stadionja ellen, valamint a barcelonai Razzmataz diszkó is célpontjaik között volt.



A hatóságok szerint a csoport eredeti elképzeléseit az alcanári házrobbanás húzta keresztül, és ezután döntöttek a gázolásos merényletek mellett. A katalán rendőrség lelőtte a támadásokban résztvevő terroristákat. Később az Iszlám Állam dzsihadista terrorszervezet jelentkezett a merényletek elkövetőjeként.