Állatok

'Éjszakánként hallod őket, ahogy szaladgálnak a hálószobában' - rettenetes az egérhelyzet Ausztráliában (videók)

Nem javult az egérhelyzet Ausztrália - és azon belül Új-Dél-Wales - egyes vidékein, továbbra is rettenetes invázió tombol. 2021.05.27 16:49 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A tavalyi bőséges esőzések után Ausztrália több államát mintegy négy évtizede nem látott egérinvázió sújtja, amelyet az egyre hidegebb téli idő sem képes megállítani. Az irdatlan számú rágcsáló felzabálja a terményt, az egerek sok bosszúságot okoznak a lakosságnak is, sőt behatolnak a kórházakba is, ahol összeharapdálják a betegeket.



Az egerek elszaporodásával hozzák összefüggésbe, hogy a tavaly egész évben észlelt 11 leptoszpirózisos esettel szemben idén már áprilisig 23-an kapták el a ritka, gyakran az egerek által terjesztett fertőző betegséget, amely veseelégtelenséget és agyhártyagyulladást okozhat. Az egérvész sújtja Queensland, Victoria és Dél-Ausztrália államokat is.



A durva helyzetről a BBC számolt be.



Egy farmer elmeséli, hogy a birtokokon autókat, traktorokat, hűtőszekrényeket, mikrohullámú sütőket tesznek tönkre az állatok, szétrágják a kábeleket. Néhány erős idézet a riportból:



"Ahová be tudnak menni, be is mennek."



"A házban és a ház körül is egérfogók és csapdák sokasága működik - de csak egy apró hányadát tudják elfogni az egereknek."



"Éjszakánként az ágyban hallod őket, ahogy szaladgálnak a hálószobában, hallod a zörgést, ahogy átfutnak a párnádon."



"Bejutnak a konyhaszekrénybe, megeszik az ételeket, megeszik a bútorokat, az emberek menekülnek."



Egy nő arról beszél, hogy az élő rágcsálók szaga is rossz, de a döglött, rothadó egerek szaga rettenetes, borzasztó.