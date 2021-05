Koronavírus-járvány

Szlovéniában meghosszabbították a járványügyi intézkedéseket

Mateja Logar egészségügyi miniszter szerint kissé logikátlan lett volna minden korlátozást feloldani, miközben az országban még mindig kihirdetett járványhelyzet van érvényben. 2021.05.27

Szlovéniában további egy héttel meghosszabbították a jelenleg is érvényben lévő járványügyi intézkedéséket, annak ellenére, hogy a kormány által felállított ütemterv szerint teljesültek a feltételek az újabb nyitásra - közölte a helyi sajtó csütörtökön.



Miután heti átlagban háromszáz alá mérséklődött a napi új esetek száma, az országnak az úgynevezett "zöld szakaszba" kellett volna lépnie. Ekkor a higiéniai előírások betartása mellett megszűnt volna az összes korlátozás az országban, de továbbra sem nyithattak volna ki az éjszakai szórakozóhelyek és a diszkók.



Az egészségügyi minisztérium vezetésével működő járványügyi tanács azonban azt javasolta a kormánynak, hogy legyen óvatos, és ne könnyítsen az intézkedéseken.



Mateja Logar egészségügyi miniszter szerint kissé logikátlan lett volna minden korlátozást feloldani, miközben az országban még mindig kihirdetett járványhelyzet van érvényben.



Jelko Kacin, a szlovén nemzeti oltási program koordinátora a sajtónak úgy nyilatkozott: a korábbi enyhítések következtében a múlt hétvégén több, nagyobb rendezvényre is sor került, szakemberek pedig figyelemmel kísérik ezek következményeit. Főleg a sporteseményeket említette, amelyeket azután szerveztek meg, hogy megszűntek a létszámkorlátozások a rendezvényeken és nyilvános összejöveteleken, és a szurkolók visszatérhettek a stadionokba.



Miután a következő héten lejár a lappangási idő, kiderül, hogy a korlátozások feloldása milyen hatással volt a fertőzöttek számának alakulására, és azok mennyire súlyosak - mondta Kacin.



Csütörtökre 365 új fertőzöttet regisztráltak az országban, s ezzel a járvány kezdete óta azonosított fertőzöttek száma meghaladta a 252 ezret. Az elmúlt napon három beteg halt meg, így a járvány halálos áldozatainak száma 4686-ra emelkedett. A koronavírusos betegek közül 265-en vannak kórházban, 79-en közülük intenzív osztályon.



A valamivel több mint kétmilliós országban védőoltást eddig 643 741-en kaptak, közülük 362 374-en már a második adagon is túl vannak. Ez az oltásra jogosult népesség 37,3 illetve 21 százaléka.



A szomszédos Horvátországban az elmúlt napon 375 új fertőzöttet azonosítottak, ezzel a járvány kezdete óta számuk elérte a 355 296-ot. Az elmúlt 24 órában a Covid-19 szövődményeinek következtében tízen haltak meg, amivel a járvány halálos áldozatainak száma 7981-re emelkedett. Kórházban 968 beteget ápolnak, közülük 95-en vannak lélegeztetőgépen.



A valamivel több mint négymilliós országban eddig 1 221 109-en kaptak védőoltást, közülük 424 223-nak már a második adag vakcinát is beadták. Ez a felnőtt lakosság 37, illetve 13 százaléka.