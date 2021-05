Bűnügy

Elfogatóparancsot adtak ki Marilyn Manson ellen

Elfogatóparancsot adott ki a New Hampshire-i rendőrség a testi sértéssel vádolt rockénekes, Marilyn Manson ellen.



A rendőrség közleménye szerint az ügyben egy videós az érintett. Mint hozzátették: Manson, valamint az ügynöke és a jogi képviselője tudott már egy ideje az elfogatóparancsról, de "nem tettek erőfeszítéseket" azért, hogy a rockénekes visszatérjen New Hampshire-be, és válaszoljon az ellene felhozott vádakra.



Mansont - eredeti nevén Brian Hugh Warnert - egy 2019-es üggyel kapcsolatban kétrendbeli testi sértéssel vádolják. Az énekes 2019. augusztus 18-án egy koncerten lépett fel New Hampshire-ben, és a rendőrség szerint ott követte el a bántalmazásokat.



A videós alvállalkozója volt egy New Hampshire-i székhelyű cégnek, és az volt a munkája, hogy videófelvételt készítsen a koncertről. A sértett a színpadi boxban tartózkodott, amikor az állítólagos támadás történt.



A New Hampshire-i törvények szerint az ilyen A-kategóriás vétségért akár egy évig terjedő börtönbüntetés és 2000 dollárig terjedő pénzbírság szabható ki.



A rendőrség azt is közölte, hogy a bántalmazás nem volt szexuális jellegű, és a letartóztatási parancs kiadása nem jelenti a vádlott bűnösségét.



Februárban a Los Angeles megyei seriffhivatal közölte, hogy Manson ellen családon belüli erőszak vádja miatt indult vizsgálat. Evan Rachel Wood, a Westworld sztárja és három másik nő februárban a közösségi médiában közzétett posztjaiban azt állította, hogy Manson súlyosan bántalmazta őket. Mansont a vádakat követően ejtette a lemezkiadója.