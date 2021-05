Lövöldözés a San Jose-i vasúti pályaudvar közelében, többen meghaltak

Lövöldözés történt szerda reggel a Kalifornia állambeli San Jose vasúti pályaudvarának közelében, többen meghaltak, köztük az elkövető is - jelentette be Russel Davis, a Santa Clara megyei seriff szóvivője.



Davis arról számolt be, hogy a rendőrség egyelőre nem tudja meghatározni a halálesetek és a sérültek számát, és a lövöldözés indítéka is ismeretlen. A szóvivő tájékoztatása szerint "a vasúti pályaudvar közelében szerda kora reggel történt lövöldözésnek több halálos áldozata is van és a feltételezett fegyveres elkövető is meghalt."



Sam Licardo polgármester a Twitteren azt írta, hogy "a helyzetet még értékelik". A demokrata párti városvezető úgy fogalmazott: "A lövöldöző már nem jelent fenyegetést." A hatóságok arra figyelmeztették a lakosságot, hogy ne közelítsék meg a helyszínt.



Bővebben hamarosan!

Units are currently at the scene of a shooting in the area of Younger Av and San Pedro St.



This is still an active scene and we ask that everyone stay out of the area while we conduct our investigation.



TOC: 6:34 AM