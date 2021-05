EU-csúcs

Von der Leyen: határozott választ kell adni a Ryanair-gép földre kényszerítésére

2021.05.25

Az Európai Uniónak nagyon határozott választ kell adnia a Ryanair légitársaság járatának elfogadhatatlan, előző napi földre kényszerítésére, az Aljakszandr Lukasenka elnök vezette fehérorosz rezsimnek ugyanis meg kell értenie, hogy az ilyen cselekedeteknek komoly következményei vannak - jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Brüsszelben hétfőn.



Ursula von der Leyen a hétfő este kezdődő, kétnapos EU-csúcstalálkozóra érkezve hangsúlyozta, hogy a tagállami vezetők szankciók bevezetésének lehetőségéről fognak tárgyalni a vasárnapi incidens felelőseivel, a fehérorosz légi ágazat illetékeseivel, illetve mindazokkal szemben, akik a "fehérorosz rezsimet anyagilag támogatják".



Elmondása szerint a mintegy hárommilliárd eurós, Fehéroroszág támogatására szánt uniós beruházási és gazdasági csomag teljes összege mindaddig befagyasztva marad, amíg az ország nem indul el a demokrácia útján. Az unió mindaddig nyomást fog gyakorolni Minszkre, amíg nem tartja tiszteletben a média és a véleménynyilvánítás jogának szabadságát - tette hozzá az uniós bizottság elnöke.



Angela Merkel német kancellár hangsúlyozta: a tagállami vezetőknek meg kell vitatniuk, milyen intézkedések meghozatalára van szükség a "példátlan cselekedettel" kapcsolatban. Véleménye szerint a közös uniós válaszlépések között az Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnököt is magában foglaló szankciós lista bővítése szerepelhet. Illetve meg kell fontolni a Belavia fehérorosz légitársaság uniós repülési engedélyének felfüggesztését is - hangoztatta.



Azzal kapcsolatban, hogy a fehérorosz külügyi tárca szerint a repülőgépnek azért kellett leszállnia a Minszkben, mert a pilótáktól bejelentés érkezett egy, a fedélzeten elhelyezett pokolgépről, Merkel azt hangoztatta: az indok teljesen valószínűtlen, nem hiteles fehérorosz magyarázat.



A német kancellár az incidens nemzetközi kivizsgálást sürgette, és leszögezte: a fehérorosz ellenzéki aktivistát azonnal szabadon kell bocsátani.



Gitanas Nauséda litván elnök érkezésekor kijelentette: az incidens "példátlan cselekedet" volt a fehérorosz vezetés részéről, ami kimerítette az állami terrorizmus fogalmát.



"Az esetet elítélő nyilatkozattételek ideje lejárt, az Európai Uniónak konkrét intézkedéseket kell hoznia, hogy megállítsa a rendkívül veszélyes fehérorosz rezsim viselkedését" - fogalmazott.

Véleménye szerint az EU légterének lezárására van szükség a fehérorosz légijáratok elött, illetve arra, hogy az EU nyilvánítsa "nem biztonságosnak" Fehéroroszország légterét. Az uniós tagállamok eddig pusztán gazdasági és energiapolitikai szempontok szerint tárgyaltak a litván fővárostól alig 50 kilométerre, a Roszatom orosz állami atomenergetikai konszern által épített fehérorosz atomerőműről, azonban "itt az ideje, hogy az EU az atomerőműről, mint az európai közösség elleni lehetséges geopolitikai fegyverről" beszéljen - tette hozzá a litván elnök.



Vasárnap a fehérorosz hatóságok pokolgépes fenyegetésre hivatkozva leszállásra kényszerítették Minszkben a Ryanair ír légitársaság Athénból Vilniusba tartó járatát. Az akcióban a fehérorosz légierő egyik MiG-29-es vadászgépe is részt vett.



A repülőgépen utazott Raman Prataszevics, a fehérorosz kormány által szélsőségesnek nyilvánított NEXTA Telegram-csatorna volt főszerkesztője is, akit a minszki leszállás után őrizetbe vettek.



A Brüsszelben hétfőn este kezdődő, kétnaposra tervezett uniós csúcstalálkozón a koronavírus-járvány okozta helyzet áttekintése mellett a tagállami vezetők számos külpolitikai kérdésről folytatnak megbeszélést, köztük az Európai Unió Oroszországgal ápolt kapcsolatáról, az EU és az Egyesült Királyság közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodások végrehajtásáról. Kitérnek a közel-keleti helyzetre is, valamint előkészítik a közelgő, június 15-re tervezett EU-Egyesült Államok csúcstalálkozót.