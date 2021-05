Diplomácia

Kínai elnök: Kína további 3 milliárd dollárnyi segélyt nyújt a fejlődő országoknak

Immár mintegy 300 millió dózis vakcinával, több mint 280 milliárd védőmaszkkal, 3,4 milliárd védőruházattal és 4 milliárd vírusteszttel látták el a világot. 2021.05.22 13:39 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Kína az eddigieken felül további hárommilliárd dollárnyi segélyt nyújt a következő három évben a fejlődő országok számára a koronavírus-járvány elleni harc, valamint a gazdasági és társadalmi helyreállítás támogatására - jelentette be Hszi Csin-ping kínai elnök pénteken, az olasz szervezésű, globális egészségügyi római csúcstalálkozón videókapcsolaton keresztül elmondott beszédében.



A kínai elnök továbbá hangsúlyozta: immár mintegy 300 millió dózis vakcinával, több mint 280 milliárd védőmaszkkal, 3,4 milliárd védőruházattal és 4 milliárd vírusteszttel látták el a világot. A kínai fejlesztésű vakcinákból 80, vészhelyzetben lévő, fejlődő országba küldtek ingyenes adományokat, további 43 országba pedig exportálták őket. Hozzátette: tovább folytatják az oltóanyagok biztosítását. Elmondta azt is: Peking támogatja, hogy a kínai oltóanyag-gyártók átadják a technológiáikat más fejlődő országoknak, és közös termelést folytassanak velük. Kína továbbá támogatja azt is, hogy feloldják a Covid-19 elleni oltóanyagokhoz kapcsolódó szellemi tulajdonjogokat, és az ezzel kapcsolatos, mielőbbi döntéshozatalt.



Hszi Csin-ping a koronavírus elleni oltóanyagok fejlesztésének kezdetén leszögezte, hogy a kínai fejlesztésű vakcinákat globális közkinccsé teszik.



A kínai elnök egy olyan, a vakcinákkal kapcsolatos együttműködésről szóló nemzetközi fórum felállítására tett javaslatot, melynek keretében az oltóanyagokat fejlesztő és előállító országok, vállalatok és egyéb érdekeltek közösen kereshetnek utakat a vakcinák méltányos és egyenlő elosztására világszerte.



Hszi elmondta továbbá: Kína eddig kétmilliárd dollárnyi támogatást biztosított a járvány által sújtott fejlődő országok számára.



Kínával szemben egyesek felhozták azt a vádat, hogy "vakcinadiplomáciával" próbálja elterelni a figyelmet a koronavírus-járvány felbukkanásakor elkövetett hibáiról, miközben akadályozza a járvány eredetének feltárását célzó vizsgálatokat.