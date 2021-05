Koronavírus-járvány

Az elhunyt egészségügyi dolgozók gyerekei megkapják a nemzet árvái státuszt Franciaországban

A rendőri erőkhöz és a katonákhoz hasonlóan az egészségügyi dolgozók számára is létrehozza a francia kormány a "köztársaság szolgálatáért halt meg" elnevezésű státuszt a koronavírus-járvány "rendkívüli körülményeire" való tekintettel - jelentette be pénteken Emmanuel Macron államfő. A státusz alapján a járványban elhunyt egészségügyi dolgozók gyermekei a nemzet árváinak tekintendők, s ellátásukért 21 éves korukig az állam felelős.



"Szeretném, ha ennek az elismerésnek szilárd keretet adnánk a törvényben, ha a közjó szolgálatában rendkívüli körülmények között elhunyt állami dolgozók megkapnák a különleges státuszt, amely a köztársaság szolgálatában meghaltaknak jár, és amely lehetővé teszi a fiaiknak és a lányaiknak, hogy a köztársaság árvái legyenek, s ezáltal olyan anyagi és morális támogatásban részesüljenek (az államtól), amely segíti őket a talpra állásban" - írta az államfő a Twitteren.



A státusz Emmanuel Macron magyarázata szerint olyanokra vonatkozna, akik a "járványban mások életéért viseltek gondot", számukra "ez az igazság és a testvériség gesztusa".



Az elnöki hivatal jelezte, hogy a státusz minden olyan körülményre vonatkozni fog, amelyet jelenleg nem fednek le a munkajogi intézkedések (életmentés közben vagy katonai gyakorlaton meghaltakra is például).



A köztársaság szolgálatában elhunyt státusz "a Franciaországért meghalt" és "a haza szolgálatában meghalt" státuszokat fogja kiegészíteni. Az elsőt elsősorban a harcban elesett katonák, míg az utóbbit 2012 óta a közbiztonsági feladatokat ellátók kaphatják meg. Az elhunytak gyermekei könnyebben kaphatnak ösztöndíjat a közoktatásban, az állam anyagi és morális védelmet, valamint támogatást nyújt számukra 21 éves korukig, és az örökösödés során kedvezőbb adórendszerben részesülnek.