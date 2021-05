Bűnügy

Áldozataiból evett a kannibál sorozatgyilkos, a szörnyűségeket videóra is vette - 18+

Kilenc holttestre bukkantak múlt hétvégén a mexikói Atizapan városában egy 72 éves férfi otthonában. Andres Mendoza azután került a rendőrség látókörébe, hogy egy 34 éves eltűnt nőt kerestek.



A kétgyermekes Reyna González eltűnése keverte a gyilkost gyanúba, ugyanis a nőről az utolsó információ az volt, hogy Mendozához ment, hogy szakítson vele. A férfi dühbe gurult, megkéselte, majd a testrészeit feldarabolta és egy zsákba tette.



Miután González egyes testrészei előkerültek, a keresőkutyák a férfi házában szagot fogtak, ahol a lakás több pontján, a padló alatt elásva megtalálták a többi áldozatának maradványait, és haját is.



Mendoza áldozataiból nem csak evett, hanem meg is skalpolta őket, és a levágott bőrüket is gyűjtötte. A gyilkosságokat videóra is rögzítette.

#FGJEMInforma | Este miércoles continuará la diligencia ministerial iniciada el lunes pasado en un inmueble de la Col. Lomas de San Miguel en #AtizapánDeZaragoza. pic.twitter.com/LKp2Rb8CzS — Alejandro Gómez Sánchez (@FiscalEdomex) May 19, 2021