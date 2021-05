Koronavírus-járvány

Tajvanon megugrott az új fertőzöttek száma

Megugrott Tajvanon a belföldön történt új koronavírusos-fertőzéses esetek száma, az ország minden eddiginél súlyosabb járványhelyzettel áll szemben, és csütörtökön bejelentették, hogy elkapta a fertőzést Caj Jing-ven köztársasági elnök rezidenciájának egyik munkatársa is, de az elnök tesztje negatív lett.



Tajvant hónapokon át példaként hozták fel a járvány elleni hatékony védekezésben, de az elmúlt két hétben 1572 új fertőzést regisztrálták, ami a betegek számának hirtelen megugrásáról tanúskodik. A fertőzöttek nagy része Tajpejből és a főváros tőszomszédságában lévő Új Tajpej városból való. A fővárosban csökkenőben van ugyan a pozitív tesztek száma, Új Tajpejben viszont a legsúlyosabb a járványhelyzet.



A központi járványügyi törzs (CECC) csütörtöki tájékoztatása szerint az elmúlt napon 267 új fertőzéses esetet regisztráltak, és már hatodik napja három számjegyű az új esetek száma. A 23,6 millió lakosú szigeten a járvány kezdete óta 2825 ember kapta el a koronavírust, közülük 1699-en az országon belül. Szerdán egy ember meghalt, így már tizenöt halálesetet hoznak összefüggésbe a koronavírussal.



Legalább öt kórház számára jelent próbatételt az, hogy orvosok, ápolók és más alkalmazottak megfertőződtek. A CECC felszólította az újságírókat, hogy a tesztállomásoknál forgatva tartsák távol magukat a hosszú sorokban várakozó emberekről, mert nagyon kockázatos közvetlen közelről interjút készíteni velük.



Szombattól a járvány miatt egy hétre felfüggeszti munkáját a parlament.



Xavier Csang, az elnöki hivatal szóvivője közölte, hogy Caj Jing-ven köztársasági elnök koronavírus-tesztje negatív lett. Azután végezték el a tesztet, hogy az elnöki rezidencián a politikus kutyáinak gondozójáról kiderült, hogy elkapta a vírust. Caj Jing-ven nagy állatbarát hírében áll, házi kedvencei között három "nyugdíjba vonult" vakvezető kutya van.



Tajvanon a lakosság kevesebb mint egy százalékát oltották be eddig az AstraZeneca vakcinájával, de szerdán négyszázezer új adag érkezett a COVAX program jóvoltából. Tajvan húszmillió Moderna és AstraZeneca-vakcinát kötött le, és júliustól fogják alkalmazni a hazai gyártású oltást is.