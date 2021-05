Koronavírus-járvány

Von der Leyen: sikeres az EU-s oltási kampány

Ez azt jelenti, hogy a kampány tavaly december végi kezdete óta a felnőtt lakosság több mint 50 százalékának sikerült vakcinát biztosítani. 2021.05.20 13:17 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Sikeres és egyre gyorsabb az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) okozta betegséggel (Covid-19) szembeni védelem biztosítására közösen szervezett európai uniós (EU-) oltási kampány, az összefogás révén már másodpercenként átlagosan 30 embert oltanak be a közösségben - mondta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke csütörtökön.



A brüsszeli bizottság német vezetője a Westdeutscher Rundfunk (WDR) német regionális közszolgálati médiatársaság Europaforum című rendezvényén tartott előadásában kiemelte, hogy a tagországoknak kiszállított oltóanyag-mennyiség a hét végére eléri a 260 millió adagot.



Ez azt jelenti, hogy a kampány tavaly december végi kezdete óta a felnőtt lakosság több mint 50 százalékának sikerült vakcinát biztosítani.



Mintegy 200 millió adagot be is adtak, és "a tempó tovább emelkedik" - mondta Ursula von der Leyen, kiemelve: az eddigi eredmények alapján elérhető az a cél, hogy július végére a felnőtt lakosság 70 százalékának biztosítsák az oltás lehetőségét.



Ez "majdnem ugyanaz az cél, amelyet az Egyesült Államok kitűzött, ami megmutatja, mennyire közeledtek egymáshoz oltási kampányaink", pedig a folyamat elején az EU-ban még "irigykedve" tekintettek a gyorsabban haladó Nagy-Britanniára és az Egyesült Államokra.



Ráadásul míg "mások a teljes vakcinatermelésüket megtartják maguknak, az EU bezárkózás nélkül teljesíti oltási céljait" - fejtette ki Ursula von der Leyen.



Rámutatott, hogy az EU a legnagyobb exportőr, már 220 millió adagot, vagyis csaknem ugyanakkora mennyiséget szállított a világ más térségeibe a Covid-19 elleni oltóanyagokból, mint amennyit lakossága védelmére felhasznál.



"Az EU a világ egyetlen térsége, amelynek sikerült a saját lakosságát ellátni és fair módon osztozni" - mondta a brüsszeli bizottság vezetője.



Hozzátette, hogy erre a "nyitottságra és méltányosságra büszkék lehetünk".



A többi között szólt arról az éppen csütörtökön aláírt szerződésről is, amellyel a bizottság további 1,8 milliárd adag Pfizer/BioNTech-féle oltóanyagot köt le a 2021 vége és 2023 közötti időszakra. Mint mondta, ez nemcsak a világ legnagyobb szabású vakcinabeszerzési megállapodása, hanem az EU "életbiztosítása" arra az esetre, ha tartóssá válna a koronavírus-világjárvány okozta válság.