Koronavírus-járvány

A francia állam 150 millió euróval támogatja a kulturális intézmények újranyitását

Miután a koronavírus-járvány miatt Franciaországban 202 napja zárva tartó kulturális intézmények szerdától csak 35 százalékos kihasználtság mellett nyithatnak újra, a bevételkiesés kompenzálására a kormány csaknem 150 millió euróval (52,5 milliárd forint) támogatja az újrakezdést - jelentette be Roselyn Bachelot kulturális miniszter.



A francia állam a járvány kezdte óta 11 milliárd eurót (3854,8 milliárd forint) költött a kulturális szektor támogatására.



A kulturális intézmények szerdától fokozatosan nyithatnak meg az érdeklődők számára. A mozik, a színházak, a múzeumok eleinte 35, majd június 9-től 65 százalékos kihasználtság mellett üzemelhetnek, maximum nyolcszáz érdeklődőt fogadva, majd június 30-án megszűnnek a korlátozások, s akár 5000 fős rendezvények is szervezhetők.



"Az újranyitás korlátozó keretben történik, ezért természetes, hogy anyagi támogatás is kíséri" - fogalmazott a miniszter az RTL kereskedelmi rádiónak adott interjúban.



Az átmeneti időszak bevételkiesését a kormány 150 millió euróval kompenzálja, ennek legfőbb nyertese a filmipar. Az ágazat a támogatások több mint felét, mintegy 80 millió eurót kap. Az összegből 60 millió euró jut a moziüzemeltetőknek, 10 millió euró a forgalmazóknak és további 10 millió a producereknek.



A zenés produkciók 38 millió eurót, a színházak 15 millió eurót kapnak a programból.



A kiemelt állami támogatást élvező nemzeti intézmények, köztük a Párizsi Opera, nem részesülnek a segélyből, miután jelenleg nincsenek anyagai gondjaik a tárcavezető szerint. Ugyanakkor a jövő évi költségvetésükben számíthatnak az állami dotáció növelésére.



A múzeumok is kimaradtak a jelenlegi gyorssegélyből, miután a tárca szerint a korábbi támogatási csomagoknak ők voltak a legfőbb haszonélvezői.



A miniszter emlékeztett arra, hogy idei évben eddig 275 millió euró segítséget kapott a kulturális szféra, amelynek dolgozói a járvány kezdete óta 11 milliárd eurós támogatásban részesültek.