Koronavírus-járvány

Csehországban továbbra is enyhül a koronavírus-járvány

Továbbra is enyhül a koronavírus-járvány Csehországban, kedden 1250 új igazolt koronavírus-fertőzést mutattak ki a laboratóriumok.



Ez lényegében megfelel a hétfői adatnak, de mintegy ötszázzal alacsonyabb, mint az előző hét eleji számok - derült ki a cseh egészségügyi minisztérium honlapján szerda reggel közölt statisztikákból.



Legutóbb tavaly, a nyár végén volt hasonlóan alacsony ez a mutató. A napi új fertőzések száma március elejétől csökken; akkor naponta mintegy 17 ezer új fertőzést szűrtek ki a laboratóriumok.



Az utóbbi hét nap százezer lakosra eső új országos esetszáma már 63-ra csökkent. A kormány számára ez a mutató mérvadó az óvintézkedések enyhítése terén. A kabinet már korábban közölte: akkor enyhíti a közéleti korlátozásokat, ha ez a mutató 100 alá esik.



A beadott oltások száma az utóbbi napokban 75-80 ezer között mozog. Az oltási folyamat gyorsulását elsősorban szervezési problémák hátráltatják. Eddig összesen 4,1 millió oltóanyagot adtak be az embereknek. Mindkét adagot több mint 1,1 millió személy kapta meg. Csehországban csak az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által jóváhagyott oltóanyagokat használják.



A szakértők nagyon fontosnak minősítik, hogy a járvány egyre kevesebb áldozatot szed. Míg áprilisban az elhalálozások napi száma 84 volt, májusban már 30 alá csökkent. A járvány tavaly március eleji kitörése óta a Covid-19 miatt eddig mintegy 30 ezer ember halt meg.



A kórházak rendkívüli leterheltsége megszűnt, s az intézmények visszatértek a tervezett, de a koronavírus miatt elhalasztott műtétekhez is. A kórházakban jelenleg 1260 covidos beteget kezelnek, több százzal kevesebbet, mint egy hete, s a számok folyamatosan csökkennek. A súlyos betegek száma 230 alatt van.



A járvány terjedését mutató reprodukciós szám április közepe óta már egy alatt mozog, jelenleg ez mutató 0,79, ami szintén a kór terjedésének lassulását bizonyítja.



Mindezek ellenére Csehországban bizonyos meglepetést váltott ki, hogy az egészségügyi minisztérium kedden azonnali hatállyal megszüntette az együttműködést a tárcaközi járványügyi szakértői csoporttal (MeSES). A tárcaközi szakértői csoport márciusban jött létre, és a kormány a legfőbb tanácsadójának minősítette járványügyekben. Petr Arenberger szakminiszter az együttműködés megszakítását a járványhelyzet jelentős javulásával és a tárca tanácsadói testületeinek átszervezésével indokolta. Petr Smejkal, a MeSES vezetője ugyan váratlannak és meglepőnek nevezte a miniszter döntését, de tekintettel a javuló helyzetre nem lát problémát benne. A cseh sajtó viszont azt írja, hogy az együttműködés megszakításának hátterében éppen Smejkalnak a kormány egyes járványügyi intézkedéseit bíráló nyilatkozatai állhatnak.

A cseh kormány május elejével kezdődően fokozatos feloldja az óvintézkedéseket. Két hete kinyitottak a fodrászatok és a testápolással kapcsolatos szolgáltatások, most egy hete az üzletek, míg az általános iskolások visszatértek a tantermekbe. A vendéglők kültéri teraszai pedig hétfő óta vannak nyitva. A stadionokba az óvintézkedések betartása mellett korlátozott számban visszatértek a nézők és rövidesen nyithatnak a szállodák, a színházak és a mozik is.