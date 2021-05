Fejvesztve menekültek az emberek a kínai felhőkarcolóból, úgy mozgott, pedig nem volt földrengés - videó

Ki kellet üríteni a dél-kínai Sencsen város egyik felhőkarcolóját és környékét, miután az épület megremegett. A fejvesztve menekülő emberek miat káosz alakult ki a környező utcákban. A szakemberek szerint közel-távol nem volt földrengés.



A 300 méter magas SEG Plaza az egyik legmagasabb épület Sencsenben, amelyben - még kedden - továbbra is megmagyarázhatatlan szerkezeti probléma állt fenn. A felhőkarcoló számos vállalatnak ad otthont, rengeteg iroda található az épületben.



A helyiek számos videót tettek fel a közösségi oldalakra, ahogy rázkódik az épület.

SEG Building in Huaqiang Bei #Shenzhen has been evacuated after the building started to shake today. Currently the reason is being investigated after it was confirmed that no #earthquake occured. pic.twitter.com/KwNZ1Ip12d