Természet

Összeomlott a Darwin-boltív a Galápagos-szigeteken

Természetes erózió miatt összeomlott a Galápagos-szigetek híres sziklaképződménye, a Darwin-boltív - jelentette be hétfőn az ecuadori környezetvédelmi minisztérium.



A minisztérium által közzétett fotókon látható, hogy a lenyűgöző természetes "kőhídból" mindössze a két tartóoszlop maradt meg. A sziklaomlásban nem sérült meg senki.



A Darwin-sziget központjától egy kilométerre található tengerparti sziklaképződmény környékét búvárok a földkerekség legjobb merülőhelyének tartják, ahol ritka, különleges tengeri élőlényeket lehet látni, köztük cetcápákat, tengeri teknősöket, delfineket, sokféle egzotikus halat.



A boltív mágnesként vonzza a turistákat is, de a szárazföld felől nem (volt) látogatható a szigorú természetvédelmi szabályok miatt.



A sziklaboltívet Charles Darwinról, a híres angol biológusról nevezték el, aki a 19. században a csendes-óceáni szigetcsoporton tanulmányozta a pintyek életét. A tudóst e megfigyelései is segítették evolúciós elmélete megalkotásában.



Az Ecuadortól 1000 kilométerre található szigetcsoportnak egyedülálló az élővilága, sehol másutt nem láthatók fajok élnek rajta. A 13 nagyobb és 6 kisebb szigetből, 42 szigetecskéből és csaknem 200 sziklából álló szigetcsoport 1978 óta szerepel az UNESCO világörökségi listáján is.



Galápagos négy nagyobb szigetét 30 ezer ember lakja.