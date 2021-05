Felborított egy hajót a Taktuae ciklon, több mint száz embert keresnek

Legalább 127 ember eltűnt a nyugat-indiai Mumbai partjainál, miután a Tauktae nevű ciklon lecsapott a térségre, és felborította a hajót, amelyen utaztak - közölték hatósági források.



A tájékoztatás szerint a hajón 273-an utaztak. A mentésben a haditengerészet is részt vesz, eddig 146 embert sikerült kimenteni.



A Tauktae hétfő este csapott le az ország nyugati partjára, Gudzsarát és Mahárástra állam térségében. Az indiai országos meteorológiai szolgálat (IMD) korábban arra figyelmeztetett, hogy ez az elmúlt több mint két évtized legerősebb ciklonja.

Strong winds from evolving Cyclone #Tauktae bring in storm surges south of Kerala. As the Arabian Sea becomes fertile, cyclones, heavy rains, and a rising sea level overlap and create "compound events", resulting in prolonged floods along the coast of India.

Video: WeatherGroup pic.twitter.com/kQgeOfnpV1