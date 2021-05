Erőszak

Több napos hajtóvadászat után megadta magát egy kettős gyilkos a Francia-középhegységben

Harmadik napja folytatott hajtóvadászatot pénteken több mint 350 csendőr egy kettős gyilkosság elkövetője ellen a Francia-középhegységben. A férfi péntek este megadta magát.



"A férfi, akit kedd reggel óta kerestünk Gard megyében, megadta magát" - jelentette be a Twitteren Gérald Darmanin belügyminiszter.



A 29 éves Valentin Marcone kedden lelőtte a főnökét és egyik kollegáját Plantiers nevű település fűrésztelepén, ahol dolgozott, és ahonnan elbocsátották.



A fegyverviselési engedéllyel rendelkező sportlövész a kettős gyilkosság után bemenekült a Cévennes-hegységben található településhez közeli erdőbe. A csendőrség a Párizsból érkezett elitalakulatokkal együttműködve egy 225 négyzetkilométeres körzetben próbált a férfi nyomára bukkanni. Munkájukat helikopterek és hőkamerával felszerelt drónok is segítették.



Valentin Marcone-t este fél 8 órakor Saint-Marcel de Fontfouillouse település temploma közelében vették őrizetbe.



Arnaud Browaeys, a hajtóvadászat parancsnoka sajtótájékoztatóján elmondta: a gyanúsított a rendőri erők nyomásának köszönhetően adta meg magát, az előállításkor nem tanúsított ellenállást, csak annyit mondott: "elnézést kérek".



A tájékoztatás szerint a férfi terepszínű egyenruhát viselt, kimerült volt, nem volt nála fegyver. Nem sokkal azelőtt, hogy megadta magát, a csendőrség megtalálta a búvóhelyét az erdőben.



"Feltehetően érezte, hogy körbezárták, nem maradt menekülési lehetősége" - mondta a parancsnok.







Péntekre virradó éjjel több hitelesnek tűnő jelzést is kaptak a nyomozók a környéken lakóktól, de azok végül nem vezettek eredményre, így a keresés folytatódott tovább.



Három nappal a tragédia után a rendőrség egyre több részlettel rendelkezik az elkövetőről, akinél feltételezhetően több fegyver is volt.



A férfi házas és egy egyéves kislány apja, kiváló lövész, de nem vadász, a családja szerint az volt az álma, hogy csatlakozik a hadsereghez.



"Sportlövő volt, de soha nem vett részt a helyi vadászatokon, magányos, nem igazán társasági ember" - mondta Claude Legrand, a Gard megyei vadászok alelnöke. "Magányos farkas, aki Rambót akar játszani, és sajnos jól is lő" - tette hozzá.



A rendőrség eleinte nem tette közzé a férfi személyazonosságát. Csütörtökön azonban már tanúkat is kerestek a nyomozók, ezért egy fotót is közöltek a szökésében lévő férfiról. A csendőrség kérésére az elkövető apja a rádiók és a televíziók által sugárzott üzenetben kérte a fiát, hogy adja meg magát.