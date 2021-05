Petárdát dobtak egy izraeli riporterre Berlinben - videó

Petárdát dobtak egy izraeli riporterre, miközben Berlinben tudósított a szombati palesztinbarát tüntetésről. A német fővárosban, több más nagyvároshoz hasonlóan több ezren vonultak utcára, hogy kiálljanak a palesztinok ügye mellett. A tüntetés összeütközésekbe torkollott a rendőrséggel.



Az izraeli újságíró azt mondta: nem ez volt az első alkalom, hogy megtámadták munkája végzése közben.



"Igen, sejtettem, hogy hasonló történhet" - mondja az izraeli tévé riportere, Antonia Yamin. "Nem ez az első alkalom, hogy megtámadtak Berlinnek ezen a részén, miközben héberül beszélek. A legutóbb ugyanez történt, szintén petárdával dobtak meg."



Amikor a rendőrök megpróbálták feloszlatni a tüntetést a koronavírus miatti korlátozásokra hivatkozva, tüntetők köveket és üvegeket dobtak rájuk. Ezután paprikaspray-t vetettek be.

