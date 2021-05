Háború

Lebombázott az izraeli légierő egy szerkesztőségeknek is otthont adó épületet Gázában

Pár órával korábban egy háromemeletes lakóházat ért találat Gázában, a csapásban két nő és nyolc gyerek életét vesztette. 2021.05.16 08:40 ma.hu

Egy izraeli légi csapás a Gázai övezetben romba döntött szombat délután egy 12 emeletes épületet, amely több médium irodájának, köztük az AP amerikai hírügynökségnek és az al-Dzsazíra pánarab hírtelevíziónak is otthont adott.



A művelet előtt egy órával az izraeli hadsereg figyelmeztetést adott ki, hogy ürítsék ki az épületet, amelyet azonnal meg is tettek. A katari székhelyű al-Dzsazíra élőben közvetítette, ahogy az épület összeomlott. „Ezt a csatornát nem fogják elhallgattatni, ezt most garantálhatjuk” – kommentálta a képsorokat a hírtelevízió újságírója.



Hétfő óta ez volt az ötödik toronyház, amelyet az izraeli légierő lerombolt. Az izraeli hadsereg a Twitteren azt közölte, hogy a toronyház bombázásával az iszlamista Hamász katonai hírszerzését vették célba.



„Az épületben civil médiumok irodái működtek, de ezek mögött a Hamász terrorszervezet rejtőzött, és a sajtóirodákat emberi pajzsként használták fel” – közölték. Az izraeli hadsereg szerint a Hamász a katonai felszereléseit szándékosan a Gázai övezet sűrűn lakott városnegyedeiben helyezte el.



A toronyház megsemmisülése után a Hamász egy szóvivője jelezte, meg fogják torolni a légi csapást, és Tel-Aviv úgy készüljön, hogy „a Föld is beleremeg majd” a palesztinok válaszába.



Pár órával korábban egy háromemeletes lakóházat ért találat Gázában, a csapásban két nő és nyolc gyerek életét vesztette. Az izraeli hadsereg azt közölte, hogy a Hamász hírszerzési központját, valamint alagutakat támadtak.



Az ENSZ Biztonsági Tanácsa vasárnap tanácskozik az izraeli-palesztin válsághelyzetről.

Pénteken megérkezett a térségbe Hady Amr, az amerikai kormány megbízottja, emellett Egyiptom, Jordánia, Katar és az Egyesült Arab Emírségek is közvetítőként igyekszik fellépni, hogy csillapodjon az erőszak.