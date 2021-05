Konfliktus

Újabb rakétatámadás érte Tel-Avivot, Izrael a Gázai övezetet lőtte

Újabb rakétatámadás érte Tel-Avivot csütörtökön, Izrael válaszul a Gázai övezet iszlamista szervezeteinek katonai célpontjait lőtte - jelentette a helyi média.



A Falak őrzője hadművelet három napján az izraeli hadsereg 750 gázai célpontot, köztük alagutakat és 160 rakétakilövő állomást támadott. Megsemmisített négy sokemeletes házat, és megölt mintegy 60 gázai fegyverest, köztük célzott likvidálással több vezetőt - összegezte a hadsereg eddigi működését a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet csütörtökön.



A nap folyamán Gázából rakétákat lőttek ki az övezet környéki településekre, de több hullámban az ország távolabbi, déli és középső részeire is. Délben ismét légiriadó volt Tel-Avivban is, valamint a hadsereg lelőtt négy, az övezetből útnak indított drónt.



A gázai hadosztály parancsnoka, Nimrod Aloni altábornagy katonákhoz intézett levelében közölte, hogy a Falak őrzője hadművelet során a hadsereg megtámadta a Gázai övezetet uraló Hamász iszlamista terrorszervezet támadóalagútját, amelyben mintegy húsz fegyveres vesztette életét.



"Halálcsapdává alakítottuk az alagutakat" - írta Aloni.



"Nem kértük ezt a hadjáratot, de miután megkezdődött, örömmel és szenvedéllyel hajtjuk végre küldetésünket, amíg elérjük az egyértelmű győzelmet" - tette hozzá a ynet értesülése szerint.



Reuven Rivlin államelnök csütörtökön ellátogatott a leginkább érintett dél-izraeli vidékekre, és megbeszélést folytatott a Negev-sivatag zsidó és arab településeinek vezetőivel. Rivlin a szerdai incidensekre, a zsidók és arabok közötti összecsapásokra utalva arra kérte partnereit, hogy ítéljék el határozottan ezeket az eseteket.



"Ne hagyják, hogy megtörténjenek. Jobbak vagyunk ennél. Az otthonunk ég, és nincs más lakóhelyünk" - mondta nekik az izraeli államfő a Maárív című újság honlapjának beszámolója szerint.



Benjamin Netanjahu miniszterelnök Lodba látogatott, az ország közepén lévő, zsidók és arabok lakta városba, ahol az utóbbi napokban mindkét népcsoport erőszakos etnikai tüntetéseket szervezett a másik ellen.



Netanjahu az ott állomásozó határrendészeti egységeknek azt mondta, hogy kész jóváhagyni nagy horderejű intézkedéseket az erőszak elfojtása érdekében, beleértve a katonai erők bevetését vagy a vitatott, bírósági tárgyalás nélküli letartóztatásokat, amelyet "adminisztratív fogva tartásnak" neveznek.



A rendőrség bejelentette, hogy Lodba csak a helyiek utazhatnak be délután öttől, és este 8 és hajnali 3 között kijárási tilalom lép életbe.



Izraelben - a Walla hírportál szerint - tagadják azt az egyiptomi forrásból származó értesülést, hogy csütörtökön egyiptomi közvetítő küldöttség érkezett Tel-Avivba a tűzszüneti feltételek megvitatására.



A rakétaháború hétfőn kezdődött Izrael és a gázai szélsőséges iszlamista szervezetek között, miután Jeruzsálemben összecsapások voltak a palesztinok és az izraeli biztonságiak között az al-Aksza mecsetnél.