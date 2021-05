Minden turista rémálma: lába alatt szakadt ki az alja a híres kínai üveghídnak - videó

A kínai hegyvidéki üdülőhelyek egyre gyakrabban építtetnek népszerű üvegfenekű hidakat a turisták vonzásának érdekében. A Kínai Geológiai Múzeum által kiadott Earth magazin szerint 2016 végéig legalább 60 üvegfenekű hidat építettek vagy építenek országszerte.



Ezért is rémisztő, ami azzal a turistával történt, aki alatt kiszakadtak a híd üvegtáblái. Olyan mértékű erős szél fújt pénteken, hogy a 100 méter magason lévő üveghíd nem bírta az örvényeket, úgy kócolta a légmozgás, mintha cérnából lett volna.

Someone was trapped high up on a suspended glass walkway at a scenic spot in north east China yesterday when high winds caused glass panels to fall out around them. They were eventually able to climb to safety. pic.twitter.com/0vkFHasyWh