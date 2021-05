Koronavírus-járvány

Ukrajnában kevesebb, mint háromezer új beteget jegyeztek fel

Ukrajnában hétfőre kevesebb, mint háromezer, a megelőző napinál mintegy két és félezerrel kevesebb új koronavírusos beteget jegyeztek fel, s az elhunytak száma sem érte el a 120-at, ami hosszú ideje a legalacsonyabb napi halálozás.



A hivatalosan közölt adatok alapján az elmúlt napon 2817 új esettel 2 122 327-re nőtt a járvány kezdete óta azonosított fertőzöttek száma. A csökkenés a napi fertőzöttszámban a korábbi napokhoz képest ugyanakkor - szakemberek szerint - lehet átmeneti, mert hétvégeken és ünnepnapokon kevesebben fordulnak orvoshoz és kevesebb tesztet végeznek. Az elhunytak száma 119-cel 46 393-ra emelkedett. Ez is jelentős csökkenés, mert a megelőző napon még 193, azelőtt pedig több napon át 370 fölötti volt a halálos áldozatok száma. Eddig 1 768 753-an gyógyultak meg, közülük az elmúlt napon több mint kilencezren, az aktív betegek száma így tovább csökkent több mint 6300-zal, 307 062-re.



Kórházba most a korábbiakhoz képest lényegesen kevesebb, 1414 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteg került, a megelőző két napban számuk még több mint ezerrel magasabb, azt megelőzően pedig legalább a duplája volt.



A legtöbb új beteget, 449-et, ismét az ország keleti részében lévő Dnyipropetrovszk megyében jegyezték fel. Az ország legfertőzöttebbnek számító területén, a fővárosban, Kijevben 101 új beteget regisztráltak Vitalij Klicsko polgármester tájékoztatása szerint. Velük együtt az igazolt fertőzöttek száma Kijevben mostanra meghaladta a 199 ezret, az elhunytaké nyolccal 4826-ra nőtt.



Makszim Sztepanov egészségügyi miniszter közölte a Facebookon, hogy vasárnap este újabb félmillió dózis Coronavac nevű vakcina érkezett meg a kínai Sinovac gyártótól. Emlékeztett arra, hogy Ukrajna 1,9 millió dózis oltóanyagra kötött szerződést a Sinovac-kal, s ebből eddig 1,215 millió érkezett meg az országba.



Az egészségügyi tárca hétfői közlése szerint az oltási kampány február 24-i kezdete óta mostanáig 863 643-an kapták meg a koronavírus elleni védőoltás első, 446-an a második dózisát is. Vasárnap 1004 embert oltottak be.



Az UNIAN ukrán hírügynökség hétfői jelentése szerint az egészségügyi minisztérium ismét frissítette az ország régióinak járványhelyzet szerinti besorolását. Jelenleg egyetlen régió sincs a legsúlyosabb "vörös" és a legenyhébb "zöld" kategóriában. A két köztesből a súlyosabb "narancs" besorolásban nyolc megye van, az enyhébb "sárgában" a főváros és 16 megye, köztük Kárpátalja. Mindkét kategóriájú vidéken nyitva tarthatnak a vendéglátóhelyek, üzletek, piacok, folytatódhat az oktatás az iskolákban, a közösségi közlekedés is zavartalanul működik, a "narancs" besorolású régiókban viszont szigorúbban korlátozzák a zárt térben tartott rendezvényeken egyidejűleg jelen lévők létszámát.