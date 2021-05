Koronavírus-járvány

Végre csökken Indiában a fertőzöttek és a halálesetek napi száma

Az országban 22,6 millió koronavírus-fertőzöttet regisztráltak eddig, ezzel India továbbra is a koronavírus-járvány által leginkább sújtott ország a világon az Egyesült Államok után. 2021.05.10 MTI

Az indiai hatóságok hétfői közlése szerint 366 161 koronavírus-fertőzöttet és a fertőzéshez köthető több mint 3700 halálesetet regisztráltak az elmúlt nap során, ami elmarad az elmúlt időszakban naponta feljegyzett több mint 400 ezer fertőzött és több mint négyezer haláleset számától.



Az indiai egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint az országban 22,6 millió koronavírus-fertőzöttet regisztráltak eddig, ezzel India továbbra is a koronavírus-járvány által leginkább sújtott ország a világon az Egyesült Államok után.



A fertőzéshez köthető halálesetek száma két nap után több mint négyezerről 3754-re csökkent. A halálozások tekintetében India 246 116 halálesettel a harmadik leginkább sújtott ország a világon az Egyesült Államok és Brazília után.



A mostani hullám gócának számító Mahárástra államban alig csökken az újabb fertőzöttek száma: az elmúlt 24 órában több mint 48 ezer újabb koronavírusos esetet és 572 újabb halálesetet jelentettek. Ezzel szemben a fővárosban, Újdelhiben tovább csökkennek a mutatók: az elmúlt nap során 13 336 újabb koronavírusos megbetegedést és a fertőzéshez köthető 273 halálesetet jelentettek itt.



A több mint 20 milliós lakosú fővárosban immár egy hónapja tart a járvány megfékezését célzó vesztegzár.



Az orvosi felszerelések hiányával küzdő Indiába eközben továbbra is érkeznek a nemzetközi segélyszállítmányok. A kormány közlése szerint vasárnapig 6608 oxigénkoncentrátor, 3856 oxigénpalack, 14 oxigénelőállító-gép és 4330 lélegeztetőgép és a légzést segítő egyéb készülék érkezett az országba a segélyszállítmányokkal.



A dél-ázsiai országba a tervek szerint hétfőn Spanyolországból újabb segélyszállítmány érkezik.



A járvány elleni fő megoldást jelentő oltási kampány mindeközben meglehetősen lassan halad: a legutóbbi adatok szerint mintegy 689 ezer embert sikerült beoltani az 1,3 milliárd lakosú Indiában. A dél-ázsiai országban január óta 170 millió embert oltottak be koronavírus ellen, a folyamat azonban így is távol van attól a korábban kitűzött céltól, miszerint júliusra 300 millió embert terveznek beoltani.



Indiában három védőoltást használnak a koronavírus ellen: az AstraZeneca helyben előállított oltóanyagát, a Covishieldet, a Covaxin helyi és a Szputnyik V oltást.