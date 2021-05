Koronavírus-járvány

Tizenkét országból lehet karanténkötelezettség nélkül Angliába utazni

A zöld kategóriás országok listájára egyelőre nem került fel Magyarország, amely a sárga, továbbra is karanténkötelezett országok között van. 2021.05.07 19:51 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Május második felétől tizenkét országból és térségből lehet karanténkötelezettség nélkül Angliába utazni - jelentette be pénteken Grant Shapps brit közlekedési miniszter. A zöld kategóriás országok listájára egyelőre nem került fel Magyarország, amely a sárga, továbbra is karanténkötelezett országok között van.



A brit kormány rendelete alapján május 17-től a közlekedési lámpákéhoz hasonló színkódos rendszer határozza meg, hogy Angliába mely országokból lehet beutazni tíz nap karantén nélkül.



Azoknak is koronavírus-tesztet kell végeztetniük indulásuk előtt és érkezésük után, akik a zöld kategóriába sorolt országokból utaznak Angliába.



A pénteki ismertetés szerint egyelőre Portugália, Izrael, Szingapúr, Ausztrália, Új-Zéland, Brunei, Izland, Gibraltár, a Falkland-szigetek, a Faroe-szigetek, az együtt nyilvántartott dél-atlanti Dél-Georgia és Déli-Sandwich-szigetek, valamint a szintén együtt szereplő Szent Ilona, Tristan da Cunha és Ascension szigetei kerültek fel a zöld utazási listára.