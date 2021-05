Koronavírus-járvány

Szlovák miniszter: rendben vannak a Szputnyik V tesztjei

Szlovák miniszter: rendben vannak a Szputnyik V tesztjei

A szaktárcának most még az orosz fél szakértőivel kell egyeztetnie, és az ő engedélyük után kezdődhetne el az oltás a Szputnyik V-vel. 2021.05.07 14:44 MTI

A szlovák egészségügyi minisztérium csütörtökön megkapta Magyarországtól a Szputnyik V bevizsgálásának eredményeit, az orosz koronavírus elleni oltóanyag tesztjei rendben vannak - jelentette be Vladimír Lengvarsky szlovák egészségügyi miniszter pozsonyi sajtótájékoztatóján pénteken.



Lengvarsky - akinek bejelentését a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség idézte - az orosz oltóanyaggal kapcsolatos további lépésekről azt mondta: a szaktárcának most még az orosz fél szakértőivel kell egyeztetnie, és az ő engedélyük után kezdődhetne el az oltás a Szputnyik V-vel. Hozzátette: az orosz félnek május végéig kell elküldenie a Szlovákiába már leszállított oltóanyagból vett mintákból készített teszteket.



Szlovákia összesen kétmillió Szputnyik V oltóanyagot rendelt még márciusban, ebből eddig 200 000 érkezett meg, de felhasználásra még nem került. Az orosz oltóanyag megrendelése koalíciós válságot idézett elő a négypárti szlovák kormánykoalícióban, amelynek két kisebb, liberális pártja ellenezte azt. A koalíciós válság végül a kormány átalakításához és Igor Matovic kormányfő távozásához vezetett.



Miután a szlovák állami gyógyszerfelügyelet (SÚKL) az oltóanyagról - különböző okokra hivatkozva - hosszú ideig nem adott ki végleges szakvéleményt, Szlovákia Budapesten kért és kapott segítséget a Szputnyik V bevizsgálására, ez a szakvélemény a szlovák szaktárca szerint csütörtökön érkezett meg.



Április végén, a kormányon belüli liberálisok és a Peter Pellegrini volt kormányfő vezette, parlamenten kívüli balliberális Hang (Hlas-SD) követeléseire reagálva az egészségügyi tárca nyilvánosságra hozta a Szputnyik V megvásárlásáról kötött szerződést, annak ellenére is, hogy egy ilyen lépést a szerződés szerint szankcionálni lehet. A közzététellel összefüggésben a kormánykoalíció második legnagyobb pártja, a jobbközép Család Vagyunk (Sme rodina) felvetette, hogy a koronavírus elleni oltásra jelenleg használt oltóanyagok szerződéseinek hátterét is nyilvánosságra kellene hozni. Erre eddig nem került sor.



Szlovákiában jelenleg a Pfizer-Biontech, az AstraZeneca és a Moderna termékeit használják a koronavírus elleni oltásra. A mintegy öt és fél millió lakosú országban a Nemzeti Egészségügyi Információs Központ (NCZI) adatai szerint péntekig a legalább egy dózissal beoltottak száma 1 176 000 volt, közülük közel 561 000-en már a második adagot is megkapták.



Közben pénteken Szlovákiában az egészségügyi miniszter és az országos tisztifőorvos a javuló járványhelyzetre hivatkozva bejelentette a koronavírussal összefüggésben bevezetett korlátozások enyhítését. Ennek értelmében hétfőtől például megkötések mellett lehetővé válik a kül- és beltéri kulturális rendezvények megtartása is.