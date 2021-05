Izrael

Az izraeli államfő az ellenzék vezérét kérte fel kormányalakításra

Reuven Rivlin izraeli államelnök Jaír Lapidot, az ellenzéki centrista Van Jövő (Jes Atíd) párt vezetőjét kérte fel kormányalakításra szerdán, miután az elsőként felkért Benjamin Netanjahunak kedd éjfélig nem sikerült létrehoznia koalíciós kormányt.



Netanjahu kedden éjfél előtt néhány perccel jelentette be Rivlinnek, hogy kudarcot vallott a kormányalakításban, és ezért az államelnök szerdán tanácskozást tartott a pártok képviselőivel arról, hogy kit javasolnak kormányfőjelöltnek.



Rivlin indoklása szerint a megbeszéléseken a kneszet (izraeli parlament) 120 képviselőjéből 56-an Lapid mögé sorakoztak fel. Emellett a négy honatyával rendelkező Raam nevű muzulmán hagyományőrző arab párt is közölte, hogy kész együttműködni bármely kormányfő-jelölttel, és a 7 parlamenti mandátumot szerzett Jobbra (Jamína) nevű párt sem zárta ki, hogy koalícióra lépjen egy Lapid vezette kormánnyal. Ezért Jaír Lapid elvileg többségi kabinetet teremthet a március 23-án megválasztott kneszetben.



"Mindent megteszek, hogy a lehető leggyorsabban létrejöjjön az egységkormány. Az izraeli társadalom megsérült két év folyamatos politikai rémálom után" - írta Twitter fiókjában Lapid, a kormányalakítási felkérése után. "Az egységkormány nem kompromisszum - hanem cél. Olyan kormány, amely azt tükrözi, hogy nem utáljuk egymást. Ahol a jobb és a baloldal, valamint a centrum együttműködik a gazdasági és biztonsági kihívások kezelésében" - tette hozzá.



Az izraeli törvények szerint Lapidnak is 28 napja lesz a kormányalakításra, de a katonai rádió híradása szerint a háttérben már hetek óta tárgyalások folytak a Netanjahu-ellenes pártok és a Jobbra pártot vezető Naftali Bennet között. Sajtóinformációk szerint már meg is állapodtak a miniszteri tárcák felosztásának jelentős részében, csakúgy, mint a kérdések 90 százalékában. A fennmaradó tíz százalék körüli nézeteltérések azonban akár fel is robbanthatják az eddig megszületett alkukat a szakértők szerint.



Az izraeli média szerint várhatóan rotációs kormányzásban fognak megegyezni, amelyben elsőként Bennet lesz a kormányfő, akit majd Lapíd követ. Ennek a kormányzati modellnek a tavaly nyár elején létrejött Netanjahu-Ganz koalíció már lefektette a törvényi alapjait.



Az elvileg megalakítható Lapid-Bennet kormányt az izraeli médiában a változás kormányának, egységkormánynak és vészhelyzet-koalíciónak is nevezik, ugyanis az abban részt vevő pártok egymástól rendkívül távol állnak ideológiai és politikai célkitűzéseikben. Baloldali, centrista és jobboldali pártok szövetkeznek azért, hogy véget vessenek a Netanjahu-korszaknak, és elkerüljék az újabb, ötödszerre megrendezendő választásokat.



Benjamin Netanjahu televíziós beszédben tiltakozott szerda este Lapid kormányfő-jelöltsége ellen, veszélyes, felelőtlen, utat tévesztett baloldali kormánynak nevezte a lehetséges egységkormányt, s azzal vádolta Bennetet, hogy csatlakozásával megszegi választási ígéreteit.

Szerdán Bennet frakciójának egyik tagja már bejelentette, hogy nem támogatja a társulást a Netanjahu-ellenzékkel.



Avigdor Liberman, az ellenzéki táborhoz tartozó, jobboldali Izrael a Hazánk nevű párt elnöke viszont a Twitteren üdvözölte Lapid kormányalakítási felkérését. "Most ránk vár a munka, a változás tömbje pártjának vezetőire. Az összes fél álláspontjának ismeretében állítom, hogy már a jövő héten bizonyosan be lehet mutatni a stabil kormányt"- bizakodott a politikus.