Franciaországban javulnak a járványmutatók, de még mindig túl sokan vannak kórházban a korlátozások feloldásához

A múlt hét közepe óta átlagosan naponta 20-30 ezer új esetet tárnak fel az egy hónappal ezelőtti 40-50 ezerhez képest.

Franciaországban lassan javulnak a koronavírus-járvány mutatói, a kórházakban azonban még mindig túl sok a súlyos beteg, ezért egyre több szakértő ad hangot aggodalmának a korlátozások fokozatos feloldásának két hét múlva tervezett kezdete miatt.



"A számok javuló tendenciát jeleznek, de mindenképpen folytatni kell az erőfeszítéseket. Minden régióban csökken a 100 ezer lakosra jutó fertőzöttek száma, de nagyok a különbségek régióként" - mondta a szerdai kormányülést követően Gabriel Attal kormányszóvivő, aki szerint "a variánsok miatti fenyegetettség továbbra is valós".



"Ha továbbra is felelősségteljesen viselkedünk, május 19-én mindenhol kinyithatnak a teraszok és a kulturális intézmények" - hangsúlyozta a kormányszóvivő.



Emmanuel Macron államfő előzetes bejelentése szerint a korlátozások feloldása csak azokban a megyékben kezdődhet meg, ahol a 100 ezer lakosra jutó fertőzöttek száma nem haladja meg a 400-at. A közelmúltig a maximális riasztási küszöb még 250 volt, ezért a járványügyi szakemberek aggodalmuknak adnak hangot a május 19-én kezdődő szerintük túl korai nyitás miatt.



"Az országok többsége sokkal alacsonyabb küszöböt jelölt meg" - mondta Dominique Costagliola, a párizsi Inserm kutatóintézet szakembere a Le Monde című napilapnak. "Az esetszám jelenleg csökken, de még csak most volt a tetőzés. Akkor kezdünk lazítani, amikor a korházi nyomás még nem igazán csökken" - tette hozzá.



A kormány az oltási kampány felgyorsításának hatásaiban bízik. Naponta több mint félmillióan veszik fel az oltást az 55 éven felettiek közül, s a krónikus betegségben szenvedőknek már nem kell orvosi igazolást bemutatniuk az oltóközpontokon, bárki közülük szabadon kérheti a vakcinát életkori korlátozás nélkül.



Eddig a felnőtt lakosság 31,3 százaléka kapta meg az első vakcinadózist, 13 százalékuk pedig mindkét adagot, de a szakemberek szerint ez még kevés ahhoz, hogy garantálni lehessen - a korlátozások megtartása nélkül - a vírus terjedésének tartós csökkenését.



A kórházakban jelenleg 28 ezer fertőzöttet ápolnak a két héttel ezelőtti 31 ezerhez képest, de közülük még mindig 5500-an vannak intenzív osztályon. A járvány kezdetén 5 ezer intenzív ágy állt rendelkezésre, ezt az első hullám idején 10 ezerre, idén tavasszal pedig 8 ezerre bővítette az egészségügyi tárca.



A halálozás is csökkenő tendenciát mutat, a járvány kezdete óta több mint 105 ezren vesztették életüket a SARS-CoV-2 koronavírus szövődményeiben.



Május 19-én az éjszakai kijárási tilalom kezdete a jelenlegi este 7-ről 9 órára módosul, kinyithatnak a nemcsak alapellátást biztosító üzletek, a vendéglátóhelyek teraszai, a szabadtéri sportlétesítmények és a kulturális intézmények (múzeumok, mozik, színházak, koncerttermek). Ez utóbbiak zárt helyen maximum 800, kültéren ezer embert fogadhatnak egyszerre.

Az éttermek, bárok, kávéházak belső terei és a sportolásra alkalmas zárt helyek június 9-től fogadhatnak korlátozott számban vendégeket, szigorú egészségügyi előírások mellett, a vendéglátóhelyek belső tereiben egy asztalnál maximum hatan foglalhatnak majd helyet, ekkor már este 11 órakor fog kezdődni a kijárási tilalom.



Az ezer főnél nagyobb események (sportesemények, fesztiválok, koncertek) június 30-tól engedélyezettek maximum ötezer főig, de azokon csak a SARS-CoV-2 koronavírus elleni vírussal szembeni védettséget igazoló dokumentummal (oltási igazolás vagy negatív teszt) lehet majd részt venni.



Ezer főnél kevesebb ember esetén, így az éttermekben, múzeumokban, színházakban vagy mozikban nem lesz szükség igazolásra.



A kormány mellett működő tudományos tanács adatvédelmi okokra és a diszkrimináció elkerülése érdekében a mindennapi életben (munkahely, üzletek, oktatási intézmények, éttermek, mozik, színházak, múzeumok) a korlátozások feloldása után sem javasolja a védettséget igazoló dokumentumok használatát, hanem inkább a szájmaszk-viselés és minden más egészségbiztonsági intézkedés megtartását tartja szükségesnek mindenki számára.