Európa legnagyobb barnamedvéjét lőhette ki illegálisan egy herceg

2021.05.05 15:35 MTI

Vélhetően az Európai Unió legnagyobb barnamedvéjét lőtték ki a székelyföldi Ozsdola közelében lévő védett területen márciusban, egy törvénytelenül szervezett trófeavadászaton - állítja szerdai közleményében az Agent Green környezetvédelmi szervezet.



A szervezet szerint a Botos vadásztársaság egy, az ozsdolai gazdaságokban gyakran kárt tevő fiatal nőstény medve kilövésére kért engedélyt a környezetvédelmi minisztériumtól. A megkapott engedéllyel azonban nem a problémás egyedet lőtte ki, hanem a romániai erdőkben látott legnagyobb hím medvét. Az Arthur néven emlegetett 17 éves kapitális hímet az Ausztriában élő Josef-Emanuel, Liechtenstein hercege lőhette le, aki 7000 eurót fizetett a vadászatért, és el is szállította a trófeát.



A romániai Agent Green környezetvédő, és az ausztriai VGT állatvédő egyesület közös közleményben ítélte el a trófeavadászatot. Amint írták, a barnamedve az EU-ban szigorúan védett állatfaj, amelyet csak kivételes esetekben szabad lelőni, amikor a problémás egyedek áthelyezési kísérletei kudarcot vallottak. Éppen ezért az Európai Bizottság pénzkeretet különített el a tagállamok számára, amelyből kártalanítják a medvék által megkárosított gazdákat.



Az Agent Green képviselői április végén Ozsdolára látogattak, ahol azokat a helybélieket is felkeresték, akik kérték egy problémás medve áthelyezését vagy kilövését. Az érintettek megerősítették: bocsos anyamedve okozott kárt a gazdaságaikban, mely a márciusi vadászat óta is bejár a faluba. Az egyesület bemutatta a kilőtt kapitális hím trófeájának az értékelési papírját is. A március 12-i keltezésű dokumentum szerint a megnyúzott állat bundája 240 centiméter hosszú, és 190 centiméter széles volt, és a maximális 600 pontból 593-at kapott.



A Digi24 hírtelevízióban megszólaltatott Octavian Berceanu, a romániai környezetvédelmi őrség vezetője pontosította: az üggyel kapcsolatban vizsgálatot folytatnak, hiszen az orvvadászat gyanúja merül fel. Hozzátette: a hozzáértők nem téveszthetnek össze egy bocsos anyamedvét egy alfahímmel. Az őrség vezetője valószínűsítette, hogy miután elvégezték a saját vizsgálatukat, átadják az ügyet a rendőrségnek.



Tánczos Barna környezetvédelmi miniszter a Digi24 hírtelevíziónak elmondta: az ozsdolai vadásztársaság három problémás medve kilövésére kért jóváhagyást, a tárca egy medve kilövését engedélyezte. A miniszter is az ügy alapos kivizsgálását ígérte.



Romániában túlszaporodott a medveállomány, miután 2016-ban a Ciolos-kormány a populációt szabályozó medvevadászatot is betiltotta. Korábban a környezetvédelmi minisztérium évente 400-450 medve kilövésére adott engedélyt, de akkor is felmerült a gyanú, hogy a vadásztársaságok nem a problémás egyedeket, hanem a trófeaként értékesíthető kapitális hímeket lövetik ki.

A környezetvédelmi tárca megrendelésére 2019 tavaszán készített becslés szerint az országban 6450 és 7200 között lehet a vadon élő medvék száma. A medvepopuláció megőrzésére vonatkozó 2018-as akcióterv szerint a nagyragadozók 69 ezer négyzetkilométeres romániai élőhelyén ökológiai, társadalmi és gazdasági szempontból az optimális egyedszám 4000 lenne.



A medveállomány szabályozását hevesen ellenzik a környezetvédelmi szervezetek, amelyek szerint a vadásztársaságok üzleti érdekei állnak a szabályozási kérések hátterében.