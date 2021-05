Koronavírus-járvány

Indiai és brit vírusmutációt mutattak ki egy romániai fertőzési gócban

Az új típusú koronavírus egyik indiai vírusmutációját, illetve a brit vírusvariánst azonosították egy Bukarest határában felfedezett fertőzési gócban - közölte szerdán a román közegészségügyi intézet (INSP).



Az INSP szerint április 20-26. között antigén gyorstesztekkel mutatták ki a SARS-CoV-2-es kórokozót 35 indiai vendégmunkásnál, akik két Popesti-Leordeni-i cégnél dolgoznak, és néhány nappal korábban negatív PCR-tesztekkel érkeztek Romániába.



Közülük 18-an a bukaresti Victor Babes járványkórházba kerültek, egyiküket pedig a Matei Bals járványklinikán ápolják. A többiek szálláshelyükön maradtak karanténban.



A vírusmutáció beazonosítására alkalmas úgynevezett szekvenciális tesztelést a bukaresti Cantacuzino immunológiai és közegészségügyi kutatóintézet végezte el a kórházba utalt vendégmunkásoktól vett mintákon. Ennek során derült ki, hogy három vendégmunkás a brit, hét pedig egy indiai vírusmutációval fertőződött meg, amely viszont az INSP szerint nem azonos az Indiában jelenleg súlyos járványügyi helyzetet okozó vírusvariánssal.



Romániában először múlt csütörtökön egy szintén Indiából érkezett, a Brassó megyei Botfaluban dolgozó vendégmunkásnál mutatták ki először a B.1.617.2-es jelzésű indiai vírusmutációt. A járványügyi szakemberek azt valószínűsítik, hogy Romániában már a brit mutáció a domináns, de az országban már a brazil és dél-afrikai vírusvariáns is megjelent.



Romániában egyébként lecsengőben van a koronavírus-járvány harmadik hulláma. Szerdán 1564 új esetről számolt be a stratégiai kommunikációs törzs (GCS), ami több mint 15 százalékkal marad el az utóbbi két hét átlagától.



Miután - az ortodox húsvét hosszú hétvégéjén - négy napon keresztül száznál kevesebb halálesetet jelentettek, szerdán 142 elhunytról számolt be a GCS, ami néhány százalékponttal meghaladja az utóbbi két hét átlagát.



A húszmilliós Romániában eddig 28 616 áldozatot követelt a járvány, és több mint 1 millió 60 ezer embernél mutatták ki a fertőzést.