Koronavírus-járvány

Szerbiában a vakcináknak köszönhetően javult a járványügyi helyzet

A vakcináknak köszönhetően az utolsó hetekben javult a járványügyi helyzet Szerbiában - jelentette ki Darija Kisic Tepavcevic, a koronavírus-járvány kezelésével megbízott válságstáb tagja a szerbiai közszolgálati televízió szerdai beszámolója szerint.



A szakember közölte: bár az ünnepi időszak hordoz némi kockázatot a járvány terjedése szempontjából, a legtöbb ember lelkiismeretesen és felelősségteljesen viselkedett, valamint nagyon sokan vannak már beoltva is.



A közel hétmillió lakosú Szerbiában eddig 3 millió 620 ezer embert oltottak be. Két és fél millióan kapták meg az első dózist, közülük 1 570 000-en már a másodikat is.



A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma Szerbiában szerdára 1304-gyel 694 473-ra, Koszovóban 75-tel 105 711-re, Észak-Macedóniában 67-tel 152 814-re, Montenegróban 95-tel 97 813-ra, Bosznia-Hercegovinában 280-nal 199 458-ra növekedett.



A járvány halálos áldozatainak száma az utóbbi 24 órában Szerbiában 24-gyel 6456-ra, Koszovóban néggyel 2191-re, Észak-Macedóniában 31-gyel 4992-re, Montenegróban hattal 1516-ra, Bosznia-Hercegovinában pedig 61-gyel 8628-ra emelkedett.