Koronavírus-járvány

Egészségügyi miniszter: feszült a helyzet Oroszországban

Oroszországban továbbra is feszültséget okoz a koronavírus-járvány, még mindig több mint 300 ezer fertőzöttet tartanak megfigyelés alatt - jelentette ki Mihail Murasko orosz egészségügyi miniszter vasárnap a Rosszija 1 televíziónak.



Murasko hangsúlyozta, hogy az országban azért rendeltek el folyamatos munkaszünetet május 1. és 10. között a "májusi ünnepekre", hogy megszakítsák a járvány terjedésének láncolatát. (Oroszországban idén a május 1-jei munka ünnepe és a május 9-i második világháborús győzelem napja mellett ebben az időszakban ünneplik a húsvétot is.)



Tatyjana Golikova miniszterelnök-helyettes ugyanennek a csatornának azt mondta, hogy Oroszországban naponta 200-300 ezer embernek adják be a Covid-19 elleni vakcinát. Golikova szerint az oltásra jelentkezők 47 százaléka 65 évesnél idősebb.



A Szputnyik V vakcina honlapja szerint vasárnapra 12 429 450 ember, a lakosság 8,5 százaléka kapta meg az oltás mindkét dózisát. Murasko szerint a közösségi immunitás megszerzéséhez 69,8 millió ember beoltásához van szükség.



Oroszországban az operatív törzs által vasárnap közzétett hivatalos adatok szerint az igazolt új fertőzöttek száma az elmúlt napon 8697-tel 4 823 255-re emelkedett.



A napi növekmény 0,18 százalék, az új esetek 14,7 százaléka tünetmentes. Az aktív fertőzöttek száma 268 471-re, a halálos áldozatoké 342-vel 110 862-re, a felépülteké pedig 7339-cel 4 443 922-re emelkedett.



Oroszországban a járvány kezdete óta több mint 129,8 millió, az elmúlt napon pedig mintegy 324 ezer laboratóriumi tesztet végeztek el. Koronavírus-fertőzés gyanújával jelenleg 507 861 embert tartanak orvosi megfigyelés alatt.



Az orosz állami statisztikai szolgálat (Roszsztat) szombaton kiadott adatai eltérnek az operatív törzsétől. Ezek szerint tavaly és az idei első negyedévben 248 806 koronavírusos fertőzött halt meg Oroszországban. Közülük 139 039 esetében volt a Covid-19 az elhalálozás fő oka, további 26 961 esetben szintén ezt feltételezik, de a bizonyossághoz további vizsgálatokra van szükség.



A koronavírus-fertőzés 19 218 esetben kísérő betegség volt és felgyorsította a beteg halálát, 63 588 esetben pedig nem volt hatással a halálra.