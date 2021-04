Koronavírus-járvány

Kibocsátották az állatoknak szánt vakcina első 17 ezer adagját

Kibocsátotta a koronavírusos fertőzés elleni, Carnivac-Cov elnevezésű állatvédő vakcina első 17 ezer adagját az orosz Szövetségi Állategészség-védelmi Központ.



Az orosz agrárfelügyelet (Roszszelhoznadzor) szerint az első tételt már lekötötték. Az oltóanyagot Moszkva, Moszkva megye, a Krím, Szentpétervár, Vlagyimir, Kirov, Izsevszk, Irkutszk, Magnyitogorszk, Novoszibirszk, Rjazany, Cseljabinszk, Tver és Togliatti között fogják szétosztani.



A Carnivac-Cov a koronavírus-fertőzés elleni első állatvakcina a világon. A védőoltás, amely októberben elkezdett klinikai tesztelése során mellékhatást nem okozott, fél évig biztosít védettséget. Korábbi tájékoztatás szerint a Carnivac-Covot kutyán, macskán, sarki és vörös rókán, nyércen és más állatokon is kipróbálták. Az Állategészségügyi Világszervezet (OIE) megállapította, hogy több állatfaj - köztük házi- és haszonállatok is - fogékony a Covid-19-re.



A készítmény megvásárlása iránt március végéig Görögországból, Ausztráliából, Lengyelországból, Kanadából, az Egyesült Államokból és Szingapúrból érdeklődtek. Orosz hírügynökségek szerint az Egyesült Államokban és Finnországban is folynak kísérletek a Covid-19 elleni állatvakcina kifejlesztésére.