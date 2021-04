Koronavírus-járvány

BioNTech-vezető: az indiai változat ellen is védhet a Pfizer/BioNTech-vakcina

Minden bizonnyal az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) Indiában felbukkant változata ellen is véd a Pfizer amerikai gyógyszeripari társaság és a BioNTech német biotechnológiai kutatóvállalat együttműködésével kifejlesztett vakcina - jelentette ki a német cég vezérigazgatója szerdán.



Ugur Sahin onkológus, a BioNTech társalapítója egy online sajtótájékoztatón elmondta, hogy elkezdték a vizsgálatokat és "nem aggódnak", arra számítanak, hogy készítményük az indiai változattal szemben is hatékony.



Várakozásaikat a többi között arra alapozzák, hogy vakcinájuk az Európában uralkodó brit vírusváltozattal szemben még hatékonyabb, mint az első, "vuhani" változattal szemben, amely ellen eredetileg kifejlesztették - mondta.



Az oltás beadása után előfordult szívizom-gyulladásos izraeli esetekről elmondta: egyelőre nem találtak arra utaló adatokat, hogy a népességet jellemző előfordulási aránynál nagyobb gyakorisággal jelentkezik szívizomgyulladás a készítményük használata után. Az elemzést még nem fejezték be.



Ugur Sahin Németországban dolgozó külföldi újságíróknak tartott tájékoztatóján elmondta, hogy az "irigység kultúrájának" kialakulásához vezethet, ha túl korán és "diszkriminatív" módon - az oltással nem rendelkezőket az oltással rendelkezőktől hátrányosan megkülönböztetve - lazítják a járványügyi korlátozásokat.



Európában majd csak a május vége és június vége közötti időszakban kellene számottevően lazítani a korlátozásokon, mert ezekben a hetekben éri el az 50-60 százalékot a beoltottak aránya - mondta.



Hozzátette, hogy Európa júliusban, legkésőbb augusztusban eléri a közösségi immunitást.



A szakember hangsúlyozta azt is, hogy "nem fair" az Európai Bizottságot hibáztatni az oltóanyag kezdeti szűkössége miatt.



A brüsszeli testület "nagyon jó munkát végez", és történelmi jelentőségű, hogy sikerült az összes tagországnak egyszerre biztosítani oltóanyagot. Erre a méltányos megoldásra "büszke lehet Európa", és büszke lehet arra is, hogy az oltóanyag-export révén a világ más térségeiben is segíti a járvány megfékezéséért folytatott küzdelmet - fejtette ki Ugur Sahin.



Arról is szólt, hogy szükség lesz majd frissítő oltásra a készítményük második adagjának beadása utáni 9. és 12. hónap között, később pedig valószínűleg egy emlékeztető oltásra is, évente vagy másfél évente.